„Ich bin ein absoluter Sonnenschein, bring dir aber leider nur Regen mit heim“, teilt die Waidhofner Sängerin Laura Van Berg, alias Laura Ozlberger, ihrem Verehrer, der nie mehr als „Plan B“ in ihrem Leben sein kann, in ihrer ersten Single mit. Versöhnlichere Töne schlägt sie jetzt in ihrer neuen Single „So leicht, dich zu mögen“ an.

In selbstironischer Weise beschreibt sie darin, was sie alles nicht gut kann, wie ein Rad schlagen, sich schminken oder Kohlensäure trinken. „Man soll sich einfach selbst nicht so ernst nehmen, es ist nicht schlimm, wenn man nicht alles gut kann“, meint die junge Sängerin. „Wichtig ist, dass es mir leicht fällt, dich zu mögen, und ich das gut kann. Es ist quasi ein Liebeslied.“

Ihre erste Single „Plan B“ wurde in den Lokalradiosendern gut gespielt und die Remix-Version hat auf YouTube mehr als hunderttausend Aufrufe. Wobei gefühlsmäßig noch mehr Potenzial drinnen steckt. Ihre Lieder sind frecher Girlie-Pop im positiven Sinne. Heitere und fröhliche Melodien mit reflektierten und selbstbewussten Texten. Zu hören sind sie auf allen bekannten Streamingplattformen und auch auf YouTube. Texte und Musik stammen von ihr selbst. Produziert werden die Songs von Christian Knollmüller, gefördert vom Österreichischen Musikfonds. Dank der Förderung konnte ein ganzes Album produziert werden, das am 5. Juni unter dem Titel „Burschen wie du“ erscheint.

„Eigentlich wäre, wie bei der ersten Single, eine Promotion-Tour zu allen Radiosendern geplant gewesen, aber das ist mit den Beschränkungen gerade schwierig“, erzählt sie. „Ich hoffe, dass ich auch wieder in der Fernsehsendung „Guten Morgen Österreich“ zu Gast sein kann.“ Liveauftritte seien aufgrund der momentanen Situation nicht geplant.

In Radio Kärnten und Tirol werde die neue Single schon gespielt. Interviews würden teilweise über Telefon geführt.