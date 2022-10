sauber+stark: Neues Lager für gefährliche Flüssig-Abfälle

Vier Jahre ist es her, dass die Firma sauber+stark die auf Kanalreinigung und Flüssigabfallentsorgung spezialisierte Firma Babun übernommen hat.

Die Integration in den Betrieb ist gelungen – mittlerweile wurde das Geschäftsfeld auch auf die Entsorgung flüssigen Gefahrguts erweitert. Waren es ursprünglich bei der Übernahme vier Mitarbeiter, wurde inzwischen der Mitarbeiterstand auf sieben Beschäftigte fast verdoppelt. Statt drei sind heute vier Lkws unterwegs. Die neuesten Errungenschaften sind ein Gefahrgut-Lager mit fünf Tanks und ein Gefahrgut-Saugtankwagen mit einem Fassungsvermögen von zehn Kubikmetern. „Dadurch sind wir in der Lage, auch große Mengen gefährlicher Flüssigabfälle fachgerecht zu entsorgen, etwa bei Notfällen in Industriebetrieben. Wir wissen, dass es in solchen Fällen schnell gehen muss, da kann man uns jederzeit anrufen“, betont Prokurist Joachim Diglas.

Die Abfälle werden physikalisch durch Ölabscheider in verschiedene Fraktionen zerlegt. Dazu gehören Altöl, die Inhalte von Ölabscheidern und Sandfängen, Öl-Wasser-Gemische und Emulsionen. Von jeder Fraktion können 25 Kubikmeter zwischengelagert werden. „Dadurch können wir jede zweite Lkw-Fahrt zur Entsorgung einsparen. Früher mussten die Abfälle aufgrund der geringen Lagerkapazität gleich wegtransportiert werden, auch wenn der Lkw gar nicht ausgelastet ist. Gerade in Zeiten steigender Dieselpreise ist diese Einsparung nicht zu vernachlässigen – die Treibstoffkosten haben sich innerhalb kurzer Zeit verdoppelt“, erklärt Diglas. Auch der Umweltaspekt spiele eine Rolle – man versucht, unnötige Fahrten so gut es geht zu vermeiden.

Lkw-Standorte und Ladung jederzeit bekannt

Eine Maßnahme, die dabei hilft, ist die komplette Digitalisierung des Fuhrparks mit papierlosem Lieferschein und GPS-Tracking der Fahrzeuge. „Wir wissen immer, wo sich unsere Lkws befinden und ob sie leer oder beladen sind. Kommt es zu einem Notfall, können wir sofort das nächstgelegene geeignete Fahrzeug zum Kunden schicken“, erläutert Diglas.

Neben der Gefahrgutentsorgung hat sauber+stark nun auch die Ölabscheider-Analyse und Wartung im Portfolio. Mitarbeiter ziehen Proben und schicken sie ins Labor zur Analyse. So kann man die Funktion der Abscheider überwachen.

Auch die Wartung und Reinigung bietet die Entsorgungsfirma an. Dazu kommen noch die von Babun übernommenen Dienstleistungen wie Kanalreinigung, Klärschlammentsorgung, Kläranlagenreinigungen, Tankreinigung und Kanal-Kamerabefahrungen. Der Umsatz in dieser Sparte hat sich seit der Babun-Übernahme fast verdoppelt. „Das ist vor allem dem Bereich der gefährlichen Abfälle geschuldet. Es gab hier vorher keinen lokalen Anbieter“, sagt Diglas. Er will künftig die Fühler auch außerhalb des Bezirks Waidhofen ausstrecken, Richtung Gmünd, Horn und Zwettl: „Wir wollen dort verstärkt Fuß fassen.“ Dafür braucht sauber+stark freilich auch Mitarbeiter: „Wir sind laufend auf der Suche. Im Kanal- und Saugwagenbereich ist es schwierig, Leute zu finden, diese Jobs sind nicht für jedermann geeignet“, merkt Diglas an.

