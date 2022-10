Schüler lernten Lehrberufe kennen

Zwei Fachgruppen Metall und die Fachgruppe Holz der Polytechnischen Schule Waidhofen besichtigten mit ihren Lehrern Thomas Fraißl und Bernhard Jank die Firma Bühler (vormals MKE) in Heidenreichstein und die Fertigteilhausfirma ELK in Schrems. Dabei wurden sie von den jeweiligen Lehrlingsausbildern bzw. Betriebsräten durch den Betrieb geführt und konnten auch in der Lehrwerkstätte mit den Lehrlingen über deren Erfahrungen sprechen.

Es wurde auch ein kurzer Überblick über die Firmengeschichte gegeben und Wichtiges über die möglichen Lehrberufe erzählt.

Den angehenden Fachkräften wurden in beiden Betrieben sämtliche Tätigkeiten und Arbeitsvorgänge gezeigt und ausführlich erklärt. Anschließend gab es in beiden Firmen eine kleine Verköstigung. Die Lehrlinge besitzen in beiden Firmen einen hohen Stellenwert und werden bei guten Leistungen auch belohnt.

