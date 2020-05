Ein ungefärbter Haaransatz, Spliss oder eine unbändige „Löwenmähne“ sind für viele in den letzten Wochen aufgrund der Schließung der Friseurläden zur Lebensrealität geworden. Obwohl dies in Anbetracht der Gesamtsituation zu den sogenannten Luxusproblemen gehört, tragen gepflegte Haare doch zum persönlichen Wohlbefinden bei. Entsprechend sehnsüchtig wurde der erste Friseurtermin schon erwartet.

Kunden wollten vereinzelt schon früher kommen

„Bei uns war und ist der Andrang sehr groß“ berichtet Reinhold Schulz vom Friseursalon „Ulla und Schulz“ in Waidhofen. „Kunden wollten vereinzelt schon zwischendurch kommen, was wir natürlich nicht gemacht haben. Wir haben uns jetzt gemäß den Vorgaben der Regierung vorbereitet und hoffen, so unsere Kunden wieder zur vollsten Zufriedenheit bedienen zu können.“

Für die kommenden drei Wochen ausgebucht

Seit Mitte letzter Woche wurden schon Termine vereinbart, und man sei schon für die nächsten drei Wochen mit allen Mitarbeitern größtenteils ausgebucht. Stammkunden seien aktiv kontaktiert und ihnen ihre Stammtermine angeboten worden. Ohne Termin könne man nicht kommen, doch das war auch schon vorher nicht möglich.

Doppelte Sicherheit durch Masken und Plexiglasschirm

„Bei den Friseuren galten schon immer besondere Hygieneregeln, darum haben die Kunden entsprechendes Vertrauen zu uns“, erklärt der ehemalige Landesinnungsmeister. „Wir haben den Vorteil, dass wir mehrere Räume haben und dadurch die Sicherheitsabstände problemlos eingehalten werden können. Wir arbeiten mit Masken und Plexiglasschirmen, um doppelte Sicherheit zu geben. Das ist zwar anfangs gewöhnungsbedürftig, aber wir werden auch das überstehen.“ Die Kunden sollten sich auch aus Hygienegründen den Kopf waschen lassen. Wir werden wahrscheinlich keine Klebebänder verwenden, um die Masken bei den Kunden zu befestigen, sondern werden Handschuhe zur Verfügung stellen, mit denen sie die Maske halten können.“

Einige Kunden hätte in der Zwischenzeit auch schon selber zum Haarschneider gegriffen, man nehme aber an, das dies eine einmalige Ausnahme bliebe.

Keine spontanen Termine möglich

privat Gerlinde Ciboch reiht die März-Kunden vor.

Gerlinde Ciboch betreibt die Studios „Haargenau“ in Groß Siegharts und Hirschbach. „Wir bemühen uns, die vielen Anfragen so schnell wie möglich abzuarbeiten“, erklärt die Friseurmeisterin. „Jedoch gibt es auch körperliche Grenzen, die zu beachten sind.“ Spontane Termine seien derzeit keinesfalls möglich. Kunden, deren Termin im März abgesagt werden musste, wurden bei der Terminvergabe erstgereiht.

Getrennte Teams an beiden Standorten

Die Teams bleiben zur Zeit getrennt in den einzelnen Standorten, auch sie wechsle zu Beginn nicht hin und her. Die nötigen Abstände zwischen den Friseurstühlen seien gegeben.

Den Klebern für die Kunden-Masken stehe sie skeptisch gegenüber, manche Leute könnten allergisch darauf reagieren.