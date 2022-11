Simmungsvolle Adventzeit

Werbung

Der Advent steht vor der Tür: Ab dem kommenden Freitag wird Woche für Woche vom Verein Pro Waidhofen unter dem Motto „Adventzeit am Hauptplatz“ ein stimmungsvoller Advent-Treffpunkt geschaffen.

Zum Auftakt am Freitag wird um 17 Uhr erstmals die neue Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt mit rund 70.000 Lichtpunkten erstrahlen. Die erste Kerze am großen Adventkranz beim Rathaus wird entzündet. Dazu gibt es musikalische Beiträge der Volksschule und eine Bewirtung durch die FF Waidhofen, die Landjugend, Pro Waidhofen und die Hopfenspinnerei. Vier Punschhütten werden dazu aufgestellt.

Außerdem laden die Mitgliedsbetriebe von Pro Waidhofen am Freitag und Samstag zu Shoppingtagen mit speziellen Rabatten und Angeboten.

Weitere Termine für „Adventzeit am Hauptplatz“ sind der 2., 9. und 16. Dezember. An allen drei Freitagen wird jeweils ein Einkauf bei den Pro- Waidhofen-Mitgliedsbetrieben verlost. Die Einkäufe können in „Waidhofner Talern“ zurückgewonnen werden.

Bei jedem folgenden Termin wird eine weitere Kerze des Adventkranzes entzündet. Die musikalische Umrahmung erfolgt durch das Gymnasium Waidhofen (2. Dezember), das Jugendblasorchester Waidhofen (9. Dezember) und die Mittelschule Waidhofen (16. Dezember). Verschiedene Vereine sorgen für die Bewirtung, stets mit dabei ist die Hopfenspinnerei mit ihren Bier-Spezialitäten.

Ein weiterer wichtiger Termin ist der 6. Dezember: Der Nikolaus kommt in die Stadt. Um 17 Uhr wird er vor dem Rathausplatz erwartet. Für brave Kinder hat er kleine Säckchen mit vielen Leckereien im Gepäck. Besonders freut sich der Nikolaus über Zeichnungen oder Gedichte der Kinder. Der Elternverein des Kindergartens sorgt für Punsch und Tee.

