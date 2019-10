Großes Interesse herrschte am Montag in der Niederleutherstraße, als die Traditionsbäckerei Sischka ihre neue „Snack-Factory“ samt „Warehouse“ eröffnete.

Pünktlich um neun Uhr ging es los, ohne Eröffnungsansprachen, aber dafür mit umso mehr Kundenservice. Alexander Proksch und Eva Sischka-Proksch stellten sich den Fragen so mancher Kunden, die wissen wollten, wie die Familie überhaupt auf die Idee gekommen war, das Nachbargebäude ihrer Café-Bar zu erwerben und umzubauen. „Die Idee geistert in meinem Kopf herum, seit die Daily-Filiale in dem Gebäude zusperrte. Der Hausbesitzer gab uns den Schlüssel, damit wir falls nötig Leute zum Stromablesen und so weiter hineinlassen können. Es tat sich nichts in dem Gebäude, also fragten wir eines Tages, ob er es verkaufen würde“, erzählt Alexander Proksch.

Erst im Herbst 2017 wurde man sich schließlich einig. Dann galt es, die Planung anzugehen, um aus der langen, fensterlosen Halle etwas Ansprechendes zu machen. Im Mai dieses Jahrs erfolgte schließlich der Baustart. „Wir wollten kein Ladendesign von der Stange, sondern haben uns für einen Industrie-Stil mit Stahl- und Industrieglas-Elementen entschieden. Es sollte ein moderner Look mit einigen Retro-Elementen sein“, erklärt Proksch.

Durch die 3,20 Meter hohen Räume ergibt sich ein sehr offener Eindruck, der auch durch ein offenes Regal, das den Blick in den Zubereitungsbereich freigibt, unterstrichen wird: „Wir verlieren dadurch nie den Blickkontakt zu den Kunden, man kann mit seinen Stammkunden auch reden, während man gerade Sandwiches zubereitet.“

Neben kleinen Imbissen wie Hot-Dogs, Pizzaschnitten, Schwarzbrottoast und gefüllten Weckerln gibt es auch einige Dinge des täglichen Bedarfs. Die Speisen können mitgenommen oder auch an acht Sitzplätzen vor Ort konsumiert werden. Zudem gibt es einen Lieferservice.