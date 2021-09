Das Bezirksgericht klärte am vorigen Freitag: „Jede Person ist berechtigt, am Sixmühlweg nicht nur zu Fuß zu gehen, sondern auch mit dem Rad zu fahren.“ Das gibt Rechtsanwalt Peter Ozlberger bekannt. „Begründet wird dies damit, dass seit mindestens 30 Jahren ein Gemeingebrauch und auch ein Verkehrsbedürfnis bestehen.“ Er hat auf diese Klärung gehofft.

Der Grundbesitzer hatte zuletzt befürchtet, für Unfälle haften zu müssen: „Seit es den Radweg Thayarunde gibt, ist der Radverkehr auf dem Sixmühlweg enorm angestiegen. Dadurch, dass der Weg an manchen Stellen weniger als einen Meter breit und komplett unübersichtlich ist, ist die Begegnung von Fußgängern mit Radfahrern unfallträchtig“, begründete Alfred Höfinger gegenüber der NÖN im November 2020. Er stellte eine Jahr zuvor Schilder auf, die den Durchgang und das Durchfahren untersagten. Eine Verkehrsverhandlung klärte noch vor dem Lockdown im März 2020, dass das Spaziergehen sehr wohl noch möglich ist: Der Weg ist Teil des Wanderwegnetzes des Alpenvereins.

Besitzstörungsklagen für drei Radfahrer

Das Radfahren war aber dann aufgrund der Enge des Weges beim „Paulstein“ verboten, zumindest wollte dies Höfinger durchsetzen. Ein Schritt, den Peter Ozlberger und seine Gattin Elisabeth nicht hinnehmen wollten. Er ließ es darauf ankommen und wurde bei einem dreiköpfigen Radausflug angehalten. Gespräche hätten nicht gefruchtet, daraufhin wurden die Radfahrer von Höfinger mit Besitzstörungsklagen angezeigt.

Der Endbeschluss der Verhandlung am Bezirksgericht Waidhofen wurde schließlich in der Vorwoche ausgefertigt. „Zusammengefasst ist festzuhalten, dass nach Ansicht des erkennenden Gerichts ein wirksam begründeter Gemeingebrauch am über das Klagsgrundstück verlaufenden Teil des ‚Sixmühlwegs‘ (auch) zur Nutzung als ‚Radfahrweg‘ besteht. Es ist also grundsätzlich jedermann – und somit auch den Beklagten – erlaubt, den über das Klagsgrundstück verlaufenden ‚Sixmühlweg‘ mit dem Rad zu befahren.“ Für Ozlberger ist das ein Grund zur Freude.

„Dass durch diese Entscheidung ein wichtiges Stück Heimat für die Allgemeinheit erhalten bleibt, ist eine gute Nachricht anlässlich der 850 Jahr-Feier von Waidhofen an der Thaya“, betont er. „Der Gerichtsbeschluss ist nicht rechtskräftig. Er kann mit Rekurs angefochten werden“, führt der Waidhofner Rechtsanwalt aus. „Die Aussichten eines solchen Rechtsmittels betrachten wir jedoch als gering, weil das Bezirksgericht Waidhofen die rechtlichen Vorgaben des Landesgerichts Krems, das eine frühere Entscheidung aufgehoben hatte, korrekt umgesetzt hat.“

Die NÖN erreichte Alfred Höfinger bis zum Redaktionsschluss nicht.