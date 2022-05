Sommerbühne: Stars im Stadtpark

Werbung

Waidhofen steht vom 8. bis 24. Juli ganz im Zeichen von Kabarett & Musik. Nach dem großen Erfolg im letzten Sommer präsentiert Andy Marek auch heuer wieder seine Sommer-Bühne im Stadtpark Waidhofen.

In einem wunderschönen Ambiente, zwischen großen Bäumen, mitten im Zentrum der Bezirksstadt, werden prominente Künstler aus dem Kabarett, der POP-Musik, dem Schlager und der Volksmusik für besondere Abende sorgen. So wird bei Kabarett & Musik die Elite des österreichischen Kabaretts wie Thomas Stipsits, Gernot Kulis und Stermann & Grissemann die Lachmuskeln beanspruchen und Ina Regen, Ursula Strauss & Ernst Molden, Thorsteinn Einarsson und „Insieme“ genauso für musikalische Leckerbissen sorgen, wie „Die Paldauer“ als Vertreter des Schlagers und die Volksmusik-Stars „Die Jungen Zillertaler“. Auch Kinder werden viel Freude haben, denn Bernhard Fibich wird ein Mitmachkonzert an einem Nachmittag geben.

„Es ist mir auch heuer wieder gelungen, ein sehr schönes Programm zusammenzustellen, denn bei der Auswahl der Künstler habe ich mir sehr viel Mühe gegeben, damit für jeden etwas Unterhaltsames dabei ist. So kommen die derzeit angesagtesten Kabarettisten in den Stadtpark, wo auch eine große Bandbreite an musikalischen Gruppen für die entsprechende Stimmung sorgen wird: Von Pop über Liedermacher, bis hin zu Schlager und Volksmusik, da ist volles Programm angesagt. Auch einige Amadeus-Gewinner werden mit dabei sein, die auf der Bühne des Stadtparks ihr Können unter Beweis stellen“, meint Veranstalter Andy Marek.

Und auch die Kulinarik soll die Besucher erfreuen, so wird es einen eigenen italienischen Abend geben, wo natürlich Pizza und Pasta im Mittelpunkt stehen, aber auch an den anderen Veranstaltungstagen erwarten die Gäste kulinarische Schmankerl, die einen künstlerisch hochwertigen Abend auch gastronomisch besonders begleiten.

Kartenvorverkauf hat begonnen

Der Kartenvorverkauf für alle Veranstaltungen im Rahmen von Kabarett & Musik im Stadtpark hat am 17. Mai begonnen. Die Karten sind in allen Sparkassen und Filialen der Erste Bank erhältlich. Auch online kann man auf www.sparkasse.at/tickets oder auf www.oeticket.com Karten erwerben.

„Ich durfte im letzten Sommer sehr große Wertschätzung für mein Projekt verspüren und viele Besucher motivierten mich auch heuer wieder, diese Veranstaltungsreihe durchzuführen. Es sind dieses Mal bei Kabarett & Musik zehn Events in drei Wochen, eine große Herausforderung, aber ich freue mich darauf und bitte die Besucher auch heuer wieder so zahlreich wie im letzten Jahr dabei zu sein“, so der Veranstalter Andy Marek.

Detailinformationen zu Programm und Preis gibt es unter http://www.andymarek.at

