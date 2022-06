Spatenstich für 31 Wohnungen erfolgt

Werbung Baureport Expert Hörmann Anzeige 2,3 Mio. Euro in die Zukunft investiert

Am Montag erfolgte der Spatenstich der neuen Wohnhausanlage der Gemeinnützigen Wohnbaugesellschaft Kamptal GmbH in der Matthias-Felser-Straße. Auf dem ehemaligen Areal der Fleischereivereinigung wurden bereits sechs Reihenhäuser von der Wohnbaugesellschaft Kamptal errichtet. In der neuen Wohnhausanlage werden auf zwei Stiegen insgesamt 31 Wohneinheiten zur Miete mit Kaufoption entstehen.

Bürgermeister Josef Ramharter freute sich, dass nach der Planungsphase der Spatenstich erfolgen konnte und weitere Wohnungen in der Stadt entstehen. Kamptal-Geschäftsführer Johannes Ott betonte die gute Kooperation mit der Stadtgemeinde, wodurch eine sinnvolle Bebauung des Grundstücks stattfinden könne. Zu den vorhandenen 45 Wohnungen, die es in Waidhofen bereits von Kamptal gebe, entstehen weitere zwei Gebäude mit acht und 23 Einheiten. Er freue sich auch, dass die Wohnbauförderung des Landes NÖ um fast 20 Prozent erhöht wurde, denn dies würde ein guter Beitrag für das leistbare Wohnen sein.

Bundesrat Eduard Köck gefällt, dass sich die Kamptal auch immer wieder als Bauträger in der Region engagiert. Das Projekt passe mit wenig Flächenverbrauch auf bestehendem Baugrund vollkommen in die Strategie des Landes NÖ. Das Land unterstütze immer schon den Wohnbau und hat in diesen Zeiten der Teuerung die Förderungen erhöht.

Alle Wohnungen barrierefrei

Die Wohnungen mit zwei bis drei Zimmern werden mit Balkon/Loggia oder einer Terrasse mit Eigengarten ausgestattet.

Pro Wohnung sind eineinhalb Pkw-Stellplätze in der Tiefgarage bzw. im Außenbereich vorgesehen.

Aufzug, Nebenräume für Fahrräder und Kinderwägen, Müllraum, Einlagerungsräume, Hauskeller und Technikraum sind vorhanden. Eine Änderung gab es bei der Heizung: Die ursprüngliche Gasheizung wurde aufgrund der aktuellen Lage auf Pellets umgeplant.

Die Wohnungen sind barrierefrei und mit einer Wohnraumlüftung, Fußbodenheizung und Außenrollläden ausgestattet. Anmeldungen sind unter 02982/3111 möglich.

