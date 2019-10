Ein besonderes Spektakel wartete am Vorabend des Nationalfeiertags auf die Zuschauer am Platz vor dem Karlsteiner Feuerwehrhaus.

Spektakuläre Fahnenparade in Karlstein .

Das Bürgerkorps Waidhofen lud zur Fahnenparade, zusammen mit dem Bürgerkorps Eggenburg, der Unteroffiziersgesellschaft Allentsteig, den Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde, dem Roten Kreuz, dem Kameradschaftsbund und den Rossinger Musikanten, die für die musikalische Gestaltung verantwortlich waren.

Gleich beim Einmarsch der Abordnungen wurde es einmal laut – mit einem Kanonenschlag aus der Kanone des Eggenburger Bürgerkorps. Nach dem Hissen der Nationalflagge am Mast im Zentrum des Platzes und einem Salutschuss des Bürgerkorps folgten die Festansprachen, in denen Bürgermeister Siegfried Walch und Nationalratsabgeordnete Martina Diesner-Wais die Notwendigkeit, stets am Erhalt des Friedens zu arbeiten, hervorhoben. Anschließend wurde Robert Schuh als neues Mitglied des Waidhofner Bürgerkorps angelobt.

Der Höhepunkt war der von den Rossinger Musikanten gespielte „Traum eines Reservisten“ von C.M. Ziehrer. Dazu wurde die Beleuchtung am Platz abgedreht, und das Eggenburger Bürgerkorps feuerte wieder einen Kanonenschlag ab. Mit der Landeshymne, gesungen von Anja Bauer, und der Defilierung der Abordnungen endete die Fahnenparade.