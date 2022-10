Spezieller Abend: Erinnerungen an 75 Jahre

„Des Glück is a Vorgerl“: Für TAM-Prinzipal Ewald Polacek, der vor einer Woche seinen 75. Geburtstag feierte (die NÖN berichtete), ist dieses Lied ein Symbol für das menschliche Leben mit seinen Höhen und Tiefen, wo es auch vom Zufall abhängt, wohin der Weg letztlich führt.

Dieses Lied war zugleich titelgebend für die gleichnamige Veranstaltung im TAM am vergangenen Wochenende, in der Ewald Polacek seinen Weg Revue passieren, untermalt mit selbst verfassten Texten aus den 1960er- und 1970er-Jahren sowie Liedern, die ihn geprägt haben und die er liebgewonnen hat.

Ewald Polacek wuchs in Wien auf, wo er schon im Kindesalter erste Bühnenerfahrungen sammelte und eine umfassende Gesangsausbildung absolvierte. Heurigenbesuche mit seinen Eltern prägten ihn: „Mein Berufswunsch als Kind war, Heurigensänger zu werden“, erzählte Polacek. So wurde schon früh der Grundstein für seine Faszination für das Wienerlied gelegt, in dem Freud und Leid oft nahe beieinander liegen. Gerade diese Verbindung zweier gegensätzlicher Gefühle prägte auch den Abend auf der TAM-Bühne. Polacek ließ anklingen, dass die Zeit großer Gesangsauftritte für ihn zu Ende gehe, da die Stimme aufgrund seines Alters nicht mehr mitspiele und er lieber aufhören wolle, bevor dies auch für die Zuhörer merkbar werde.

„Sag zum Abschied leise Servus“ – dieses Lied, dargeboten zum Ende des Abends hin, fasste die Stimmung perfekt zusammen. Alles im Leben hat seine Zeit, nur weil etwas vorbei ist, heißt das nicht, das alles vorbei ist, es gibt neue Chancen und Möglichkeiten. Daran ließ Ewald Polacek keinen Zweifel.

Und damit es nicht zu wehmütig wurde, gab es zwischendurch genug Aufheiterung. Besonders die Erzählungen aus Polaceks Schulzeit waren da ein echter Höhepunkt. Bei den Gesangseinlagen begleitete Riccarda Schrey Polacek am Klavier. Und zum Schluss gab es auch noch eine Torte als Geburtstagsüberraschung für Ewald Polacek.

