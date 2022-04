SPÖ-Gespräch: Pflegenotstand bekämpfen

Werbung

Die Versorgungssicherheit im Landesklinikum und die Verkehrsproblematik waren Themen beim Pressegespräch der SPÖ am 7. April in der Cafebar Sischka.

„Die Mitarbeiter sind an ihrer persönlichen Leistungsgrenze angekommen“, kritisierte Bezirksvorsitzender Christian Kopecek, „die Einsparungen fallen uns jetzt auf den Kopf. Es geht immer nur um die wirtschaftlichen Überlegungen, doch es kann nicht sein, dass im Gesundheitssystem das Geld im Vordergrund steht.“

Zu den Forderungen der SPÖ gehören die Standortgarantie für das Landesklinikum Waidhofen sowie die Aufrechterhaltung der bestehenden Stationen. Weiters der Ausbau der Station für altersmedizinische Betreuung und die Sicherung der notfallmedizinischen Betreuung. Außerdem müssten die tagesklinischen Kapazitäten gesichert werden sowie ein Ausbau derselben bei Bedarf möglich sein.

Einen Pflegenotstand ortete auch Kurt Lobenschuß, Obmann des Gemeindevertreterverbandes: „Es wird nur die manuelle Tätigkeit bewertet. Die persönliche, menschliche Seite bleibt bei der derzeitigen Situation auf der Strecke.“ Dass die fehlenden Pflegekräfte durch ukrainische Flüchtlinge ersetzt werden könnten, glaubt Lobenschuß nicht: „Die Leute sind dankbar, dass sie in einem sicheren Land Zuflucht gefunden haben und wollen sich auch integrieren. Ich glaube aber nicht, dass sie langfristig bei uns bleiben wollen.“

Öffentlicher Verkehr muss attraktiver werden

Im Bereich der Hausärzte seien neben der Ärztekammer auch die Gemeinden gefordert, die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen, um eine Versorgung sicherzustellen. „Es ist einfach attraktiver, für einen Arzt ins Ausland zu gehen“, gibt Kopecek zu bedenken.

Der zweite Themenkreis war dem öffentlichen Verkehr und dem Klimaticket gewidmet. „Man muss in die Jugend investieren, nicht sparen. Wenn das Fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln leistbar ist, dann werden die Jugendlichen sicher auch als Erwachsene noch gern mit dem Zug fahren“, ist Christian Kopecek überzeugt.

Das Top-Jugend-Ticket müsse auf alle unter 26 Jahren ausgeweitet werden, derzeit gebe es unterschiedliche Förderungsmodelle, die manche Sparten benachteiligen würden. Und auch das Studium sei für viele nicht leistbar, so müssten rund 65 Prozent der Studierenden nebenbei arbeiten.

Aktuell würde es rund 570 Studierende (die Zahl beinhaltet Studierende aller Altersgruppen) im Bezirk Waidhofen geben, die eine Ausbildung an Privathochschulen, Universitäten oder Fachhochschulen absolvieren. „Was nützt ein Waldviertel-Bus, wenn niemand damit fährt“, stellt Kurt Lobenschuß in den Raum und fordert auch eine Anpassung der Fahrpläne an die Bedürfnisse der Bevölkerung, nicht nur während der Schulzeiten.

