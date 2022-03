SPÖ warnt vor Pflegenotstand

Werbung

Die SPÖ Waidhofen warnt in einer Presseaussendung vor „besorgniserregenden Zuständen im Landesklinikum Waidhofen“, verursacht durch einen Mangel an Fachpersonal an „allen Ecken und Enden“.

„Kaputte und völlig erschöpfte Pflegekräfte, geschlossene Stationen, langes Warten auf Reha-, Behandlungs- und Pflegeplätze, PatientInnen, die mit Medikamenten ruhig gestellt werden: Das alles ist kein drohendes Horrorszenario, das wir an die Wand malen wollen, das ist teilweise schon traurige Realität“, sagt der Bezirksvorsitzende des NÖ Gemeindevertreterverbandes der SPÖ, Kurt Lobenschuß.

Auch in der Alten- und Hauspflege gäbe es massive Engpässe bei der Versorgung von Patienten und Kunden, schon jetzt könne eine flächendeckende und qualitative Betreuung und Versorgung nicht mehr angeboten und gewährleistet werden.

Es brauche daher mehr Personal, eine bezahlte Aus- und Weiterbildung und ein ausreichendes Budget in diesem Bereich. Eine weitere Forderung der SPÖ: Die Pflege soll als Schwerarbeit anerkannt werden, um den Beschäftigten den Zugang zur Schwerarbeiterpension zu ermöglichen.

Lage schon seit zwei Jahren angespannt

Thomas Schmallegger, Medienkoordinator der Landesgesundheitsagentur bestätigt die angespannte Lage: „Das war und ist sie aber schon die letzten zwei Jahre dieser Pandemie. Aktuell fordern uns neben den nach wie vor hohen Fallzahlen an behandlungsbedürftigen Patienten auch die Anzahl an Mitarbeitern, die aufgrund von Absonderungen ausfallen. Der unglaublichen Einsatzbereitschaft unserer gesamten Belegschaft ist es zu verdanken, dass wir die letzten zwei Jahre vergleichsweise gut gemeistert haben“, sagt Schmallegger.

Dies solle natürlich auch weiterhin so sein, weshalb derzeit wieder vermehrt planbare Eingriffe und Behandlungen verschoben werden müssen. „Damit schonen wir unsere Ressourcen und stellen die Akut- und Notfallversorgung sicher“, stellt Schmallegger klar. Der Personalstand am Landesklinikum Waidhofen sei seit Beginn der Pandemie weitgehend unverändert geblieben.

Um die Versorgung der Covid-Patienten neben dem restlichen Leistungsgeschehen bewerkstelligen zu können, sei neben einer Reduktion des elektiven Programmes allerdings ein bereichsübergreifender Einsatz des Personals notwendig. Darüber hinaus unterstützen bereits pensionierte Kollegen in der Versorgung und wo möglich werden auch Aushilfskräfte eingesetzt.

Der Umbau der Tagesklinik am Landesklinikum Waidhofen muss derzeit warten, bis das Infektionsgeschehen es zulässt. Als langfristige Maßnahme wurde durch das Land NÖ das blau-gelbe Pflegepaket geschnürt.

Zu wenig Personal

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.