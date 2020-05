Eine erfreuliche Entwicklung zeigte sich in den vergangenen Tagen bei der Entwicklung der Covid-19-Fallzahlen in der Stadt Waidhofen und im gesamten Bezirk.

Zu Wochenbeginn gab es im Bezirk nur noch einen Covid-Erkrankten, der im Landesklinikum Waidhofen stationär aufgenommen ist. Insgesamt hatte es in der Stadt Waidhofen seit Mitte März 51 Erkrankte gegeben und keinen Todesfall.

Parteienverkehr wird wieder aufgenommen

Angesichts dieser Entwicklung steht nun auch im Waidhofner Rathaus die allmähliche Rückkehr zum Normalbetieb an. Ab 18. Mai ist das Rathaus wieder für den Parteienverkehr geöffnet – unter Sicherheitsvorkehrungen wie Maskenpflicht und einem Mindestabstand von einem Meter. Die Amtsstunden bleiben vorerst bei Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 12 Uhr. In dieser Zeit ist Parteienverkehr möglich, und Bürger können das Service des Stadtamts in Anspruch nehmen.

Anmeldung vor Ort erforfderlich

Zum Schutz aller wird im Rathaus eine Anmeldung vor Ort eingerichtet. Weiters werden größere Besprechungsräume für den Parteienverkehr genutzt. Persönliche Vorsprachen bei Bürgermeister Robert Altschach sind unter telefonischer Voranmeldung (bei Karin Otto unter der Telefonnummer 02842/503-14) möglich . Für alle Anliegen, bei denen die Möglichkeit einer postalischen, telefonischen oder Online-Erledigung besteht, werden die Bürger ersucht, weiterhin von diesen Optionen Gebrauch zu machen.

„Die COVID-19-Pandemie hat unser aller Leben stark verändert. Täglich stehen wir vor neuen Herausforderungen und Entscheidungen. Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen bedanken, die sich in den letzten Wochen konstruktiv in die vielen Lösungsprozesse eingebracht haben. Nun beginnt die Phase des Hochfahrens in Richtung neue Normalität“, sagen Bürgermeister Robert Altschach und Stadtamtsdirektor Rudolf Polt.

Musikschule startet am 18. Mai ohne Bläser, Gesang und Tanz

Auch weitere Gemeindeeinrichtungen nehmen wieder ihren Betrieb auf. Die Albert Reiter Musikschule nimmt unter Einhaltung eines Hygienekonzeptes Präsenzunterricht im Kulturschlössl ab 18. Mai schrittweise wieder auf. Die Schüler und Eltern wurden seitens des Lehrerteams der Musikschule bereits informiert.

Der Unterricht startet 50:50 in Form von Präsenz- und Fernunterricht in allen Fächern, ausgenommen Blasinstrumente, elementare Musikpädagogik, Gesang und Tanz – diese Fächer dürfen erst am 3. Juni wieder aufgenommen werden.

Stadtbücherei öffnet

Auch die Stadtbücherei öffnet unter Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen ab 18. Mai. Geöffnet wird wie bisher Montag und Donnerstag von 16 bis 19 Uhr sowie Freitag von 12.30 bis 14.30 Uhr. Die internen Vorbereitungsarbeiten für die Öffnung des Waidhofner Freizeitzentrums sowie des Campingplatzes Thayapark starten. Konkrete Eröffnungstermine werden unter Berücksichtigung der noch nicht bekannten gesetzlichen Vorgaben festgelegt.

Achtung Kurzparkzone

Aufpassen beim Parken und nicht auf die Parkuhr vergessen heißt es ebenfalls ab 18. Mai, denn an diesem Tag nimmt die Stadtgemeinde Waidhofen wieder die Überwachung der Kurzparkzonen auf.