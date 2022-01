Stefan Lindner übernimmt Steinmetz-Betrieb

Stefan Lindner ist der neue Inhaber und handelsrechtliche Geschäftsführer der Steinmetzmeister Friedrich Mahringer GmbH. Der 26-Jährige führt damit das Unternehmen in der fünften Generation weiter. Er ist der Sohn von Susanne Lindner, der Tochter von Friedrich Mahringer.

Susanne Lindner war seit der Pensionierung von Friedrich Mahringer im Jahr 2015 handelsrechtliche Geschäftsführerin, gemeinsam mit Steinmetzmeister Rainer Hofmann, der die gewerberechtliche Geschäftsführung übernahm und auch weiterhin ausüben wird.

Stefan Lindner begann im Alter von 18 Jahren seine Steinmetz-Lehre bei Mahringer: „Ich habe mir vorher ein paar andere Sachen überlegt, bis ich mir dann gedacht habe, ich schaue mir das Steinmetz-Handwerk einmal an. Heute bin ich froh, diese Entscheidung getroffen zu haben“, sagt Lindner im NÖN-Gespräch. Das junge Team blickt zuversichtlich in die Zukunft.“

Investition in neue Maschinen geplant

Der Wechsel in die Geschäftsführerrolle bringe freilich einige Veränderungen mit sich: „Bis jetzt war ich nur in der Werkstatt und auf der Baustelle tätig, dagegen ist meine neue Tätigkeit jetzt wie ein neuer Beruf“, meint Lindner. Friedrich Mahringer wird ihm allerdings weiter beratend zur Seite stehen. Neben dem Wechsel an der Führungsspitze des Unternehmens soll es heuer noch weitere Veränderungen im Betrieb geben: „Wir planen eine Investition in neue Maschinen“, kündigt der neue Inhaber an.

Die Steinmetzmeister Friedrich Mahringer GmbH beschäftigt 13 Mitarbeiter, aktuell sind auch zwei Lehrlinge in Ausbildung.