Einen ungewöhnlichen Beruf wählte Lena Voigt: Sie entschied sich für die Lehre des Steinmetz-Handwerks bei der Firma Steinmetzmeister Friedrich Mahringer GmbH in Waidhofen. Kürzlich absolvierte sie die Lehrabschlussprüfung mit ausgezeichnetem Erfolg und setzte sich als Landesbeste auch gegen ihre männlichen Kollegen durch. „Ich habe ursprünglich eine Lehre im Einzelhandel abgeschlossen, habe dann aber erkannt, dass das nicht der Beruf ist, den ich für den Rest meines Arbeitslebens ausüben will. Ich suchte etwas, wo ich kreativ sein kann und es öfter auch Herausforderungen gibt. Das macht mir Spaß“, erzählt die 20-Jährige im NÖN-Gespräch.

Auf Gravur spezialisiert. In der Polytechnischen Schule in Waidhofen hatte sie ins Steinmetz-Handwerk geschnuppert, was ihr damals schon gefallen hatte: „Daher entschied ich mich, den Beruf zu wechseln.“ In drei Jahren Lehrzeit kam Lena Voigt mit allen Facetten des Steinmetz-Berufs in Berührung, von der Arbeit auf Baustellen über die Werkstatt im Betrieb bis zum Design und Gravieren von Schriften. Bei Letzterem konnte sie ihre kreative Ader ausleben, weshalb sie sich entschloss, sich auf diesen Bereich zu spezialisieren.

Lena Voigts Prüfungs-Werkstück. privat

„Wir suchten bewusst ein kreatives Mädchen“, merkt Steinmetzmeister Rainer Hofmann an, der für die Lehrlingsausbildung verantwortlich ist. „Erspart“ blieb Lena Voigt aber deswegen nichts. Zu Beginn ihrer Lehre arbeitete sie am Friedhof, auf Baustellen und versetzte Stiegen. „Mir hat auch das Arbeiten draußen auf der Baustelle gut gefallen, das ist sehr abwechslungsreich“, meint Voigt. Technische Hilfsmittel erleichtern die Arbeit: „Man kann eigentlich fast überall mit dem Stapler hin, in der Firma haben wir einen Kran und einen Vakuum-Sauger.“ Trotz der Stapler und Kräne ist der Steinmetzberuf aber immer noch ein Beruf, wo viel gehoben werden muss, beispielsweise bei Friedhofsarbeiten.

Anspruchsvolle Prüfung. Die Lehrabschlussprüfung war anspruchsvoll. Fünf Kandidaten traten an, Lena Voigt setzte sich als Beste durch. Nach einem Fachgespräch musste sie ein vorgegebenes Profil aus einem Stein nach einer Schablone mithilfe von handwerklichem Werkzeug herstellen. Sie hatte fleißig geübt und war als Erste fertig. Jetzt freut sich Lena schon wieder aufs Gravieren: „Da gibt es stets Herausforderungen. Ornamente sind nicht einfach, wenn auf einem Grabstein wenig Platz ist, das sind individuelle Arbeiten, an die hohe Ansprüche gestellt werden.“