Stimmen für Afrika: Krankenstation und Brunnen in Betrieb

Offizielle Eröffnung der Krankenstation in Dapélogo mit dem Bürgermeister und dem Chefarzt der Hauptstadt-Klinik. Ein Brunnen mit elektrischer Pumpe und Photovoltaikanlage versorgt die Krankenstation mit Wasser. Ein Brutkasten für Frühgeborene ging an die Klinik in der Hauptstadt. Eine gespendete Zahnarztpraxis-Einrichtung. Mit der Spende von Franz Kargls 60. Geburtstag wurde ein Brunnen in einem Dorf etwa 20 Kilometer von Salfo Nikiemas Heimatort errichtet.

