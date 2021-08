Einen Strohballen fand Helmut Lamatsch am vergangenen Mittwoch mitten in seinem Fischteich bei Waidhofen im Wasser liegend vor.

Wie der etwa 350 Kilogramm schwere Ballen dort gelandet ist, ist ein Rätsel. Lamatsch vermutet aber, dass es sich um einen Vandalenakt handelt. „Zuerst dachte ich, dass der Strohballen durch den Sturm vom Feld oberhalb des Teiches ins Rollen gebracht wurde, doch an der in Frage kommenden Stelle befanden sich zu dem Zeitpunkt gar kein Ballen“, erzählt Lamatsch.

Helmut Lamatsch vermutet einen Vandalenakt. NÖN-Archiv

Passiert sein dürfte das Ganze in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. „Jemand muss den Ballen vom Feld zum angrenzenden Weg gerollt, dort um 90 Grad gedreht und ihn dann den Weg nach unten auf mein Grundstück rollen lassen haben“, schildert Lamatsch den aufgrund der Spuren logischen Hergang. Der Strohballen rollte nämlich über eine Absperrkette zwischen Weg und Teichgrundstück, risse die Kette aus dem Schloss, das dabei zerstört wurde, und hinterließ Strohspuren in Richtung des Elektrozauns oberhalb des Teiches.

An dieser Stelle enden die Spuren, der Elektrozaun blieb unbeschädigt. „Möglicherweise sprang der Ballen drüber“, vermutet Lamatsch. Der weitere Weg bis zur Endposition im Teich – beinahe am gegenüberliegenden Ufer – lässt sich nicht mehr nachvollziehen. Entweder der Strohballen hatte derart viel Schwung drauf, dass er auf direktem Weg dorthin rollte, oder er wurde am Ufer entlang zur anderen Seite gerollt.

Strohballen könnten Menschen zerquetschen

„Mir geht es weniger um den Schaden, der Strohballen im Teich macht nicht wirklich was, aber was mich beschäftigt ist, was passieren hätte können, wenn in dem Moment, wo der Strohballen den Weg runter rollte, jemand zu Fuß oder mit dem Rad dort vorbeigegangen wäre. Die Stelle dort ist unübersichtlich, wenn man da schnell um die Ecke kommt, kann man nicht mehr reagieren. So ein 350-Kilo-Ballen würde einen Menschen einfach zerquetschen“, gibt er zu bedenken.

Der Strohballen in seinem Teich ist aber nicht das einzige Ärgernis, mit dem Lamatsch in den vergangenen Wochen zu kämpfen hatte. „Seit Beginn der Mähsaison wirft jemand regelmäßig Steine auf meine Wiese beim Teich. Keine kleinen Steine, wie sie am Weg liegen, sondern größere, die man extra irgendwo aufsammeln muss. Das passiert alle paar Tage und hat mir schon mehrere Messer meines Rasentraktors und meines Rasenmähers beschädigt.“

Diese Vandalenakte hätten im Frühling begonnen, die Aktion mit dem Strohballen habe nun – auch aufgrund der möglichen Gefährdung unbeteiligter Personen – seine Geduld ans Ende gebracht. „Ich habe den Vorfall bei der Polizei angezeigt.“

Wer dahinter stehen könnte, weiß er nicht. Im Dezember 2020 wurde ihm in einem anonymen Schreiben vorgeworfen, einen Weg auf einer Wiese neben seinem Teichgrundstück gesperrt zu haben (die NÖN berichtete). Doch diesen Weg hatte es in Wahrheit nie gegeben, die Sperre, die im Interesse des Pächters erfolgte, der die Wiese als Brachfläche nutzt, war daher rechtlich in Ordnung.

Hinweise, ob möglicherweise der damalige Briefschreiber hinter den Vandalenakten stehen könnte, gibt es aber keine.