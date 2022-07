Sympathie-Stars: Musik im Stadtpark

Werbung

Die Paldauer bildeten den Abschluss der Serie „Kabarett & Musik im Stadtpark“ von Andy Marek. Die berühmte Schlagerband war 2018 und 2019 mit Weihnachtskonzerten in der Pfarrkirche Waidhofen zu Gast. Ihre Publikumsnähe machte sie damals besonders sympathisch, genauso zeigten sie sich bei ihrem Sommerkonzert. Sie überließen es auch den Besuchern, inwieweit diese mitsingen und -klatschen wollten.

„Von uns werdet ihr nie hören ‚wo sind die Hände‘, denn ihr seid mündige Menschen“, meinte Bandleader Franz Griesbacher. Aber auch ohne explizite Aufforderung waren die Hände oft in Aktion. Besonders bei ihrem Dreistufen-Gesundheitslied „3000 Jahre“ war die Menge in Bewegung, und die Welle ging durch die Reihen. Neben den Stimmungshits kamen auch ihre romantischen Songs nicht zu kurz. Die Band hatte auch brandneue Lieder mit im Gepäck, die bei den Fans sofort Gefallen fanden.

Bereits 1968 gründeten die Brüder Franz Griesbacher und Erwin Pfundner die Band mit ihren Schulkollegen und Nachbarsbuben Johann Kaufmann, Alfred Kien und Franz Scheucher. Von 1968 bis Ende 1970 gab es Auftritte bei den verschiedensten Vereinen in Paldau und in der unmittelbaren Umgebung von Paldau. Damals nannten sie sich Paldauer Quintett. In den nächsten Jahrzehnten sollte viel passieren. Nicht nur der Bandname hat sich etwas verändert, sondern auch die Besetzung.

Franz Griesbacher und Erwin Pfundner sind die Konstanten in der Gruppe geblieben. Die Abgänge wurden ersetzt durch Didi Ganshofer, Tony Hofer und Harry Muster. Das „jüngste“ Bandmitglied ist Keyboarder und Sänger Renato Wohllaib, wobei dieser mittlerweile auch schon 18 Jahre lang der Band angehört.

