TAM-Aufführung: Subtile Art des Tötens

Frauen mit Mordabsichten wenden nur selten Gewalt an, sie bevorzugen meist eine subtile Art des Tötens. Wie dies am besten gelingen kann, verrät der deutsch-österreichische Drehbuchautor Uli Brée in seiner Groteske „Männervernichtungsgeschichten“, die am Freitagabend im Theater an der Mauer Premiere hatte.

Abgründig dämonische weibliche Charaktere

Toxische Pflanzen, Gift, Eisbäder oder Fettfüttern sind die angewandten Methoden, mit denen geldgierige Ehefrauen, berechnende Sennerinen und skrupellose Krankenschwestern Männer meucheln, um deren Vermögen erben zu können. Die Mordabsicht zu verbergen und das erforderliche Alibi durch Tarnen und Täuschen zu erlangen, sind in einschlägigen, ebenfalls von Frauen angebotenen Seminaren, Kochkursen und Workshops zu erlernen. Abgründig dämonische weibliche Charaktere und liebesblinde, naive Männer – diese Kombination lässt kein Happy End erwarten. Die Männer sinken einer nach dem anderen tot zu Boden, die Frauen triumphieren.

Unterschiedliche Rollen und aberwitzige Dialoge

Die sieben Schauspielerinnen und Schauspieler schlüpfen in unterschiedliche Rollen, wechseln die Kostüme, Gendertausch ist ebenfalls angesagt. In Stabreimen und Shakespeare-Manier vorgetragene Monologe und aberwitzige Dialoge tragen zur Erheiterung der Zuseher bei. Dass Adele Schaden, die für die Kostüme und die Ausstattung des Stücks verantwortlich zeichnet, die Premiere überlebt, versteht sich von selbst. Dass aber auch Regisseur Ewald Polacek und Licht- und Tontechniker Gottfried Eggenhofer sich nach wie vor bester Gesundheit erfreuen, verwundert angesichts der laufenden weiblichen Intrigen gegen die Männer dann doch ein bisschen.

In Solidarität mit den verallgemeinernd als niederträchtig und ausbeuterisch dargestellten Frauen muss man jedoch mit der schon legendären Feststellung unseres Staatsoberhaupts entgegnen: „So sind wir nicht!“

Noch einmal ist das Stück im TAM zu sehen: am Sonntag, 30. Oktober, um 18 Uhr.

