TAM-Autoren Lesung: Gefühls-Wechsel

Keine Komödie, auch keine Tragödie wurde am Sonntagabend im Theater an der Mauer geboten, dennoch wechselte die Stimmung von teils heiter bis übermütig zu aufwühlend bis erschütternd. Im Rahmen der Österreichischen Buchwoche lasen TAM-Autorinnen und Autoren aus ihren Werken, in denen sie die unterschiedlichsten Themen darstellen und interpretieren.

Von Restriktionen und Hamsterkäufen

Gernot Blieberger beschreibt in seinem Stück „Hatschi!“ humorvoll die Folgen der Birken- und Haselnussblüte für Pollen-Allergiker, in der Erzählung „Gewitter“ schildert er detailgenau den Verlauf eines sommerlichen Unwetters. Eva Boden erzählt in einem ihrer Werke von der Liebe ihres Vaters zu den Büchern, in einem weiteren Stück schildert sie auf ironische Weise den Alltag in einem Reisebüro. Johann „Jean“ Kargl las zum Bedauern der Besucher nicht aus seinen 240 Liebesbriefen, die er in seinen Jugendjahren an seine Angebeteten geschrieben hatte, sondern aus einer Satire, die von Restriktionen und Hamsterkäufen während des coronabedingten Lockdowns handelt. Und er erzählt augenzwinkernd die wahre Geschichte von einer Gemeinderatssitzung, in der das Problem der Friedhofs katzen nicht gelöst werden konnte.

Drastisches Leid geschildert

TAM-Autorin Edith Hofmann konnte nicht persönlich zur Lesung kommen, Christine Reiterer sprang ein und las aus Hofmanns bedrückender Schilderung einer grausamen Hexenverbrennung im Mittelalter. Viktoria Kutil trug „Drei Wünsche“, Edith Hofmanns Märchen mit offenem Ende, vor. Aus ihren eigenen Werken wählte Viktoria Kutil die Erzählung „Bis dass der Tod euch scheidet“, in der sie drastisch das Leid, die Demütigung und schließlich Gegenwehr einer mit einem schweren Alkoholiker verheirateten Frau schildert. Auch Kutil hat ein Märchen geschrieben: In der Erzählung „Flügel“ wird der Wunsch eines Mädchens nach einem Paar weißer Flügel erfüllt, was jedoch unerwartete Konsequenzen nach sich zieht.

Hausaufgaben nach Feldarbeit

Christine Reiterer las aus ihren Kindheitserinnerungen „Wos is denn des: a Wöhla?“, in denen sie unter anderem auch von der Feldarbeit nach der Schule und den nach getaner Arbeit noch zu erledigenden Hausaufgaben erzählt. In dem Text „Baden“ berichtet sie, dass es in ihrer Kindheit im Bauernhaus vorerst kein Badezimmer gab und es schließlich nach der Installation einer großen, eisernen Wanne ganz normal war, dass vier Personen hintereinander im selben Wasser badeten. Auch Prinzipal Ewald Polacek erfreute das Publikum mit einem „Wirtshauslied“ in Reimen, halb gesprochen, halb gesungen, und dem Stück „Vom Tanzen und von Tänzen“, dessen Verse er exakt im Takt von Walzer, Polka, Tango und anderen Tänzen vortrug.

Zum Ausklang des ob der Vielfalt der literarischen Werke beeindruckenden Abends gab es noch die Verlosung des Buches „TAM – 25 Jahre Theater an der Mauer“, das Ewald Polacek anlässlich des Gründungsjubiläums verfasst hat.