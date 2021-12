TAM-Bilanz: „Vertröstungen waren schmerzlich“

Eher mit einem weinenden als einem lachenden Auge blickt Ewald Polacek, Prinzipal des TAM - Theater an der Mauer, auf das Jahr 2021 zurück. „Wir mussten sämtliche Vorstellungen von Jänner bis Ende Mai pandemiebedingt absagen, ebenso diejenigen, die ab Mitte November auf dem Spielplan standen“, bedauert er. Auch nach Ende des vierten Lockdowns können die restlichen bis Jahresende geplanten Stücke nicht aufgeführt werden, weil die dafür notwendige Probezeit fehlt.

„Besonders schmerzlich empfand ich die ständigen Vertröstungen. Nach der Zusage, dass Ende Jänner wieder Kulturveranstaltungen stattfinden können, wurden wir auf Ende Februar und ein drittes Mal auf Ende März vertröstet. Schließlich war die Öffnung aber erst im Mai möglich“, klagt Polacek. „Für mich ist Kultur ein notwendiges Lebensmittel“, fügt er hinzu. „Besonders die Kinder und Jugendlichen, die unsere Theaterkurse besuchen und auch schon auf der Bühne aufgetreten sind, leiden sehr unter der Situation. Sie brennen für das Theater, für viele ist daher fast eine Welt zusammengebrochen. Ab 20. Mai standen sie wieder voller Erwartung vor der Tür.“ Bis zum Herbst konnte erneut aufgebaut werden, was – so Polacek – „zerbröselt“ war, aber dann folgte der nächste Lockdown.

Merklicher Besuchereinbruch nach Lockdown

Als das TAM ab Mai wieder mit den Vorstellungen beginnen konnte, musste es einen merklichen Besuchereinbruch hinnehmen. „Manche Menschen waren der kulturellen Veranstaltungen entwöhnt, einige, vor allem Ältere, hatten Angst vor einer Ansteckung. Auch die Maskenpflicht hat viele vom Besuch abgehalten“, meint Polacek. Die erste Vorstellung in diesem Jahr, „Badman und Barbie oder Lügen haben Internet“ – laut Polacek die „Vertröstungsveranstaltung“, da schon seit Jänner geplant, war nur mäßig besucht. Im Juni wurden „25 Jahre Theater an der Mauer“ gefeiert, ein Jubiläum, das eigentlich schon im Vorjahr hätte begangen werden sollen. Zu diesem Anlass gab der Verein für Theater und Theaterpädagogik, der das TAM unterstützt und mitgestaltet, das Jubiläumsbuch „25 Jahre Theater an der Mauer – Eine Erfolgsgeschichte“ von Ewald Polacek heraus.

Schöner Herbst

„Wir hatten dann doch einen schönen Herbst“, beschreibt der Theatermacher den weiteren Verlauf des Jahres, „wir brachten die Komödie ,Du sollst dich nicht täuschen‘ von Christine Reiterer zur Uraufführung. Und in einer der beiden Hauptrollen in Felix Mitterers Zwei-Personen-Stück ,Mein Ungeheuer‘, nahm Walter Weber Abschied von seiner aktiven Zeit auf der Bühne.“ Im November lasen TAM-Autorinnen und Autoren aus ihren Werken und es trat das Singer/Songwriter-Trio „Über3Ecken“ auf.

Das Jahr 2022 beginnt Ende Jänner mit zwei Aufführungen der von Christine Polacek-Eisner geleiteten Jugend- und Kindertheaterwerkstätten. Zwei Mitwirkende des Ensembles oper@tee präsentieren im Februar Schlager und Kabarettlieder unter dem Titel „Wer ist Dr. Neumann?“

Jubiläumsaufführung des legendären Stücks

Im März folgt die Jubiläumsaufführung des Stücks „Der Gast frisst die Knödeln net“: Das Eder-Special wird zum 60. Mal gespielt. Was so alles im Theater passiert, wird im März in parodistischer Form in der TAM-Eigenproduktion „So ein Theater!“ aufbereitet – mit wahren, leicht verfremdeten Hintergründen. „Der Lechner Edi schaut ins Paradies“ von Jura Soyfer ist ein Lieblingsstück von Polacek und kommt ab Mitte Mai zur Aufführung. Im Juni kommen zwei weitere Stücke der Kinder- und Jugendtheaterwerkstätten auf die Bühne sowie ein „Theaterklamauk zum Sommerbeginn“. Das Herbstprogramm ist noch in der Planungsphase.

Schließzeit für Arbeiten genutzt

Die notgedrungene Schließzeit des TAM nutzte man, um den Fundus zu revitalisieren und um im neben dem Theater befindlichen Vereinshaus einen neuen Seminarraum einzurichten und ein neues Tonmischpult zu beschaffen. Im TAM-Garten wurde eine Art Bühne gebaut, auf der ebenfalls Aufführungen stattfinden werden. Allerdings gibt es eine Betriebsstättengenehmigung nur „bis Einbruch der Dunkelheit“, wie Polacek erzählt. Regen Zuspruch findet die 2013 gegründete Schreibwerkstatt, was den TAM-Prinzipal besonders freut. Für 2022 erhofft er sich eine Rückkehr zur Normalität und ein Kulturjahr ohne Einschränkungen.