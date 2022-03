TAM-Eigenproduktion: „So ein Theater“ ums Theater

Werbung

Wie viel Zeit, Energie und Arbeit dahinter steckt, bis eine Theaterproduktion auf der Bühne zu sehen ist, darüber werden die Besucher von „So ein Theater“ — einer TAM-Eigenproduktion — im Theater an der Mauer aufgeklärt.

Zwei Bühnenarbeiter kommen dabei ebenso zu Wort wie die Souffleuse oder die Putzfrau, deren Übereifer beinahe die gesamte Produktion platzen lässt. Schauspielerinnen beraten einander in Sachen Schminktipps, zwei Theatergeister versinken in Erinnerungen an die „gute alte Zeit“ und ein Theatermacher versucht, an seine Erfolge aus vergangenen Tagen anzuschließen — mit mäßigem Erfolg, denn seine Hauptdarsteller sind mittlerweile erwachsen und „der Herr Lehrer“ ist nicht mehr die Respektsperson von früher. Lampenfieber ist ein ständiger Begleiter der Theaterschaffenden, wobei es unwesentlich ist, wie groß oder wie klein die zu spielende Rolle ist. Doch was wäre das Theater ohne Besucher? Bei einem kleinen „Knigge für den Theaterbesuch“ wird auch das Publikum über das richtige Benehmen informiert.

„So ein Theater“ stammt ausschließlich aus den Federn von Mitgliedern der Dramatischen Schreibwerkstatt und des TAM-Ensembles. Dementsprechend sind die Rollen und Schauplätze auch auf die Gegebenheiten des Theaters an der Mauer zugeschnitten. Es braucht keine großartigen Fantasienamen, wenn Helga, Inge oder Eva in die verschiedensten Rollen schlüpfen oder sich quasi selbst spielen.

Die Besetzung der Charaktere ist TAM-Principal Ewald Polacek wieder einmal hervorragend gelungen, wobei vermutlich Helga Reiter in ihrer Rolle als „Theatermaus“ und der einzige Mann in der Runde, Roland Kases als „Don Juan“ und „Balletttänzerin“, die besten Chancen haben, zu Publikumslieblingen zu avancieren.

Wer in die Theaterwelt eintauchen möchte, kann dies noch am Freitag, 1. April, um 19.30 Uhr, und am Sonntag, 3. April, um 18 Uhr, tun. Kartenreservierungen sind unter Tel. 02842/52955 oder theater@tam.at möglich. Informationen unter http://www.tam.at.

