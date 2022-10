Waidhofen/Thaya TAM: Eine Torte als Überraschung

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion

Foto: privat

D amit hatte TAM-Prinzipal Ewald Polacek wohl nicht gerechnet: Nach dem Abend unter dem Motto „Des Glück is a Vogerl“ auf der TAM-Bühne erhielt er eine aufwendig gestaltete Torte, welche den Theatermacher in Form einer Marzipanfigur auf einer Bühne in Szene setzte.