Im Rahmen einer außerordentlichen Generalversammlung am 27. Juli wurde Eva Liebhart einstimmig zur neuen Obfrau des Vereins für Theater und Theaterpädagogik gewählt. Sie folgt Eveline Winter, die dieses Amt aus gesundheitlichen Gründen zurücklegen musste.

TAM-Principal Ewald Polacek berichtete von den zahlreichen Aktivitäten der vergangenen Monate, etwa von Investitionen im TAM-Garten und Saal oder von der Errichtung eines neuen Probenraumes im Vereinshaus, welcher auch für Workshops und Seminare genutzt werden kann.

Das Theater bekam - auf Winters Initiative hin - die Betriebsstättengenehmigung für den TAM-Garten, die ersten Aufführungen sind mit „Frauengezwitscher“ für 7. und 8. August geplant. Ebenso wurde die Homepage des Theaters an der Mauer neu gestaltet.

Der Ausblick auf das TAM-Herbstprogramm bietet abwechslungsreiche Produktionen, vom Kabarett über Lesungen bis hin zu - meist musikalischen - Gastspielen. Ebenso werden Mitglieder des Theaters an der Mauer bei der 850-Jahr-Feier der Stadtgemeinde Waidhofen am 11. September am Hauptplatz mitwirken.

Generationenwechsel im Theater an der Mauer

Mit viel Rührung gestaltete sich schließlich der Obmannwechsel. Eveline Winter wurde nach rund fünf Jahren in diesem Amt zum ersten „Ehrenmitglied des Vereins“ ernannt. Polacek dankte dem „Vollblut-Theatermenschen“ für ihren Einsatz und für die vielen Rollen, in denen sie das TAM-Publikum erfreute, etwa in „Bernarda Albas Haus“ als herrschsüchtige Hausherrin, als Mindestpensionistin Erna in „Die Präsidentinnen“ oder in zahlreichen Kabarettproduktionen, teilweise aus eigener Feder.

Unvergesslich auch die Kunstfigur „Anna Cermak“, die seit ihrer „Geburt“ immer wieder in diversen Kabarettproduktionen auftaucht. „Ich hoffe, dass es mir bald wieder besser geht und dass ich auch wieder auf der TAM-Bühne stehen kann, vielleicht als Cermak“, gab sich Eveline Winter zuversichtlich. Mit Eva Liebhart folgt nicht nur eine neue Obfrau, es wird quasi auch ein Generationenwechsel im TAM-Vorstand eingeleitet. Liebhart war bereits als Schülerin in der Bühnenspielgruppe des Gymnasiums Waidhofen tätig, schloss als Jugendliche Bekanntschaft mit zeitgenössischem Theater und war viele Jahre im TAM tätig. Nach einer berufsbedingten Pause konnte sie an ihre TAM-Erfolge anschließen. Ihre Spezialdisziplin ist das Kabarett, das ihr die reizvolle Möglichkeit bietet, blitzschnelle Rollenwechsel vorzunehmen, was sie perfekt beherrscht.

„Ich empfinde es als Ehre, TAM-Obfrau zu sein. Mich verbindet schließlich eine lange Geschichte mit dem Theater, und ich hoffe, dass der Verein einer erfolgreichen Zukunft entgegensieht, was durch die ausgewogene Mischung des von Ewald Polacek zusammengestellten Spielplans sicherlich gefördert wird“, erklärt die neue Obfrau Eva Liebhart.

Weiters wurde im Rahmen der Generalversammlung Birgit Höllrigl-Kases in den Vorstand kooptiert, Marlies Kases wurde als Vertreterin der Theaterjugend aufgenommen.