Tief in ihren fraulichen Erfahrungsschatz gegriffen haben die Kabarettistinnen Christine Reiterer und Elisabeth Datler am Sonntag (8. August) bei ihrem „Frauengezwitscher“ im TAM. Mit frisch adaptierten Texten, ausschließlich von TAM-Angehörigen, stand einem heiteren Abend nichts mehr im Weg.

„Die zwei großartigen Damen unseres Ensembles sind köstliche und unglaublich wandlungsfähige Kabarettistinnen, was sie heute auch beweisen werden“, kündigte TAM-Prinzipal Ewald Polacek an und hatte wahrhaftig nicht zu viel versprochen. Schließlich hatten sich die beiden schon lange mit dem Theatervirus infiziert und nahmen an diesem Abend alles aufs Korn, was das Gemüt begehrt: von Bettgeschichten bis zum Fitnesswahn, von der Pandemie bis zum Facharzt, dem Impfstatus und Doktorspielen mit ihrem Liebsten.

Sommerplauderei mit intimen Problemen

Während einer gemütlichen Sommerplauderei besprachen Frau Nawratil (Christine Reiterer) und Frau Pospischil (Elisabeth Datler) intime und weibliche Probleme unserer Zeit. Ihre Gedanken kreisten neben dem richtigen Kosenamen während dem Schäferstündchen und um die richtige, erotisierende Klangfarbe bei der Aussprache, den neu strukturierten Alltag seit den Lockdowns und die richtigen Fachärzte bei dem ein oder anderen Wehwehchen im reiferen Alter. Denn seitdem Frau Nawratil einen Vortrag für Gesundheitsvorsorge besucht hat, hat sie immer die richtigen Ratschläge parat: „Neben dem Ohrologen gibt es den Genickologen, den Gedärmatologen und einen besonders guten Archäologen in Ägypten.“

Um die Sprache samt ihrer Anglizismen machten die talentierten Schauspielerinnen keinen Bogen, sodass witzige Seitenhiebe auf aktuelle Zeiterscheinungen nicht fehlen durften: „Die Pandemie kennt keine deutsche Sprache, da das Corona-Virus einen Master in Englisch hat.“ Immerhin führt kein Weg an einem „Lockdown“, „Distance-Learning“, „Contact-Tracing“ und „Home-Office“ vorbei, wenn sich „Cluster“ bilden. So wurden auch Frau Nawratil und Frau Pospischil vom ein oder anderen Wohlfühl-Kilo während der Pandemie nicht verschont, weshalb sie es nun mit Sport probieren: „Die Corona-Krise ist vorbei, jetzt hört sie auf, die Völlerei. Die Jogginghose, die muss weg, zu groß geworden ist der Speck.“

Wer nicht von der Bettkante geschupst wird

Voller Motivation sagen die beiden den überschüssigen Kilos den Kampf an und scheuen sich nicht davor, neben dem klassischen Fernsehen auch Streaming-Programme in Anspruch zu nehmen. „Um zehn nach neun turn ich immer mit dem Philipp vom Frühstücksfernseh’n – a charmanter Typ, den würd ich nicht von der Bettkante schupsen“, schwärmte Frau Pospischil und erinnerte sich an die guten, alten Zeiten ohne das Geschäft im Internet.

„De oidn Leut daratn se zerkugeln, wenn de sechatn, wos wir ollas googeln. Ma kann heut online ollas kafa, muas nimma beim Sale um wos Bülligs raffa“, reimte sich Christine Reiterer in ihrem eigenen Solostück raffiniert Gewohnheiten der heutigen Gesellschaft zusammen.

Warum ein Mann einem Hund ähnelt

Früher war ja bekanntlich alles besser, so auch die Ehen der beiden. In Gedanken an ihre junge Liebe beobachteten sie voller Wehmut ein frisch verliebtes Pärchen und tauschten voller Emotionen Geheimnisse und Erfahrungen aus. Darunter sprachen sie auch über die Einsamkeit von Frau Nawratil seit dem Tod ihres Mannes. „Wieso schaffst du dir keinen Hund an? Der ist wie a Mann: Er merkt, wennst mit ihm schimpfst, weiß aber auch net warum. Und auch in deinem Bett musst erm nicht schlafen lassen“, hob Frau Posbischil die Privilegien eines Vierbeiners hervor.

Sie wiederum musste ihren Mann erst im Krankenhaus besuchen, da er auf einer Beisl-Tour einen fünftägigen Aufenthalt auf der Intensivstation gewonnen hatte. „Nach nur einem Besuch habe ich einen zweitägigen Kater auskurieren müssen“, gestand sie ernüchternd. Diese noch viele weitere heitere Geschichtl’n der Schauspieltalente entlockten dem Publikum herzhafte Lacher, sodass sie das Theater noch gesünder und lebensfroher verlassen konnten. „Lachen ist schließlich gesund und macht das Leben leichter“, kann TAM-Prinzipal Polacek gar nicht oft genug betonen.

Einen heiteren Abend im Trockenen – die im TAM-Garten geplante Veranstaltung musste aufgrund der unbeständigen Wetterprognosen kurzerhand in den Theatersaal verlegt werden – verbrachten Kulturstadtrat Herbert Höpfl, TAM-Ehrenmitglied Eveline Winter und TAM-Ehrenobmann Walter Weber.

Die nächste TAM-Veranstaltung ist am 17. September: „Badman und Barbie oder Lügen haben Internet“.