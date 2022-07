Terminverschiebung: „Zillertaler“ am Sonntag

Werbung

Da die jungen Zillertaler bei der Fernseh LIVE-Sendung „Immer wieder sonntags“ im Einsatz sind und bereits am 16. Juli vor Ort sein müssen, wird die „Schlager- und Volksmusik Party“ im Stadtpark auf Sonntag, 17. Juli verschoben. Das Programm bleibt gleich: 19.30 Uhr „Die jungen Waldensteiner“, 20.30 Uhr „Die jungen Zillertaler“.

Die bereits gekauften Karten gelten auch für die Veranstaltung am Sonntag, sollte jemand am Sonntag nicht dabei sein können, wird das Geld rückerstattet. Mail an office@andymarek.at gebeten.

Alle die jetzt Karten kaufen wollen, haben die Möglichkeit dies in den Filialen der Sparkassen und der Erste Bank, sowie online unter http://www.sparkasse.at/tickets oder bei http://www.oeticket.com zu machen.

„Leider hat uns die Information der Verschiebung sehr kurzfristig erreicht und so müssen wir jetzt in wenigen Tagen umplanen. Ich hoffe aber, dass trotzdem viele Besucher mit dabei sind. Ich bedanke mich für das Verständnis, und bin überzeugt, dass wir eine stimmungsvolle Schlager- und Volksmusik Party feiern werden!“ meint Andy Marek.

