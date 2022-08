Theater an der Mauer: Es darf wieder gelacht werden

Werbung

Mit einem bunten Programmreigen startet das Theater an der Mauer in die Herbstsaison. Kabarett, Literatur oder Musik — für jeden Geschmack findet sich die passende Vorstellung.

Lachgarantie bei Kabarett und Comedy

Ab 16. September gibt es unter dem Motto „Oldies spielen Oldies für jedermann“ legendäre Kabarettszenen mit Walter Weber und Elisabeth Datler zu erleben. Die Kult-Comedy-Serie „Die Golden Girls“ erobert in einer Bühnenfassung von Kristof Stößel mit einem grandiosen Damen-Ensemble ab 7. Oktober die TAM-Bühne.

Die schrillen „Männervernichtungsgeschichten“ des Erfolgsautors Uli Brée begeistern ab 21. Oktober besonders alle Freunde des Schwarzen Humors und jene, die das Theater ein bisschen „crazy“ lieben.

Natürlich darf auch der TAM-Dauerbrenner „Der Gast frisst die Knödeln net“ mit G’schichtln und Anekdoten im und um das legendäre Hotel Eder nicht fehlen, am 11. November zum 61. Mal auf der Bühne.

Nach mehrmaligen Corona-bedingten Verschiebungen kehrt ab 26. November noch einmal die wunderbare Produktion für die ganze Familie „Alice im Wunderland“ auf die TAM-Bühne zurück.

Musik und Literatur im Theater an der Mauer

Einen literarischen Abend wird es am 3. September in Kooperation mit der Waldviertel Akademie geben. Zu hören sind Martin Haidinger und Reinhard Linke zum Thema „Ist die Solidarität kraftlos geworden?“

Am 1. und 2. Oktober bringt Ewald Polacek aus Anlass seines 75. Geburtstags unter dem Titel „Das Glück is a Vogerl“ Lieblingslieder, Texte und G`schichtln“, musikalisch begleitet von Riccarda Schrey.

In Kooperation mit dem Folk Club wird am 5. November im Igel 100 Jahre Georg Kreisler mit „Willnauer spielt Kreisler“ gefeiert.

Die TAM-Autoren lesen am 6. November im Rahmen der österreichischen Buchwoche aus ihren Werken und am 19. November ist „ZamKlang“ – das sind die Singer/Songwriter Susanne Moldaschl, Manfred Ergott und Caroline Porod - zu Gast im Theater an der Mauer.

Das Theaterjahr schließt am 10. und 11. Dezember mit dem TAM-Advent - Alte Lieder – neue Texte, musikalisch begleitet von Riccarda Schrey.

Angebote für Schreiber und Schauspieler

Die Theaterkurse für Kinder (ab 7 Jahren) und Jugendliche unter der Leitung von Christine Polacek-Eisner finden wieder ab 8. September statt.

Einen Theater-Workshop mit Gabriela Peterka unter dem Motto „Von Sein oder nicht sein…“ bis „Mei Bier is net deppat“…gibt es am 4. (ab 18 Uhr) und 5. November für alle am Schauspiel-Interessierten.

Und wer sich im Schreiben von Theaterstücken ausprobieren möchte, der hat die Möglichkeit bei der TAM-Schreibwerkstatt, deren erster Herbsttermin am 19. September, um 19 Uhr, im TAM-Cafe stattfindet.

Weitere Informationen unter www.tam.at oder unter Tel. 02842/52955.

