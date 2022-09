Theater an der Mauer: Familienfeier zum „430. Geburtstag“

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

So auch im Theater an der Mauer in Waidhofen, wo am vergangenen Sonntag gleich sechs Jubilare des heurigen Jahres beglückwünscht wurden: Helene Arhant (65) , sie ist seit der ersten Werkstatt dem TAM treu geblieben, die wandlungsfähige Elisabeth Datler (65), Johann Kargl (70) , der durch die Eder-Geschichtln im TAM hängen blieb, Eva Boden (75) , Mitglied der hauseigenen Schreibwerkstatt, Doyen Walter Weber (80) , der nur seine Sprache verbessern wollte und TAM-Principal Ewald Polacek (75) .

Unter den Festgästen fanden sich neben Schauspiel- und Theaterkollegen auch der frühere Notar Herwig Reilinger mit Gattin Reinhild ein oder Kulturstadtrat Herbert Höpfl . Nachdem die Jubilare von Ewald Polacek in kurzen Sätzen vorgestellt waren, wurden Glückwünsche von Vereinsobfrau Eva Liebhart überreicht, ehe sich die Gesellschaft bei einem köstlichen warmen Buffet, zubereitet von Horst Handl und seinem Team aus Dobersberg stärken konnte.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.