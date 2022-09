Türöffnung durch Feuerwehr in Wohnhausanlage kam zu spät

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Im Zuge eines vereinbarten Termines mit einer Pflegekraft öffnete der Bewohner seine Wohnungstür im 1. Obergeschoß nicht. Die Pflegekraft alarmiert die Einsatzkräfte, da sie einen Unfall vermutete.

Beim Eintreffen der Feuerwehreinsatzkräfte war der Rettungsdienst bereits vor Ort. Die Wohnungstür war versperrt und auch kräftiges Klopfen fand kein Gehör beim Bewohner. Im Zuge der Ersterkundung wurde ein offenstehendes Fenster auf der rückwärtigen Seite der Wohnhausanlage entdeckt.

Zwei Steckleiternteile wurden rasch in Stellung gebracht und ein Feuerwehrmitglied stieg in die Wohnung ein. Anschließend öffnete er die Wohnungstür von Innen und verschaffte so dem Rettungsdienst Zugang zur Wohnung. Der Bewohner wurde am Boden liegend vorgefunden. Die Besatzung des Rettungstransportwagen alarmierte sofort das Notarzteinsatzfahrzeug nach, leider kam aber letztendlich jede Hilfe für den 64-jährigen Bewohner zu spät.

