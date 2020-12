Über 100 Teilnehmer bei „Spaziergang für Grundrechte" .

Zu einem „friedlichen gemeinsamen Spaziergang für unsere Grundrechte, für freie Entscheidung und gegen Zwang“ wurde via Facebook am Silvesternachmittag aufgerufen. Als Treffpunkt wurde der Krankenhausparkplatz in Waidhofen um 14 Uhr genannt. Ziel der Organisatoren war es, auf diese Weise gegen Corona-Zwangsmaßnahmen wie Maskenpflicht im Unterricht, Freiheitseinschränkungen sowie mögliche Zwangstests und Zwangsimpfungen zu demonstrieren.