„Die Stadt hat einen Vogel“: Der Titel des November-Vortrages mit Ronald Martin meint das Vogelbildnis im seit 1255 bestehenden Stadtbuch. Das Gerücht, es handle sich dabei um einen Waldrapp, entstand vor 50 Jahren, – und hat gehörig inspiriert. Als die Stadt in den 1990er-Jahren darüber nachdachte, wie sie attraktiver werden könnte, stand schließlich der Waldrapp im Raum. Und heute hat Waidhofen 60 Vögel dieser Art.

Das ist die derzeitige Zahl des Waldrapps in der Voliere, die seit 2003 besteht. Die Stadtgemeinde ist Eigentümerin, der Beschluss im Gemeinderat erfolgte 2001 – ausschließlich mit ÖVP-Mehrheit. Nicht jeder stand dem Projekt wohlwollend gegenüber, erinnert sich Obmann Werner Neubauer heute noch gut daran. Gerüchte seien herumgeschwirrt, dass Pferdeschädel in der Voliere herumliegen werden würden (der Waldrapp ist kein Aasfresser). Dass sie seit 18 Jahren besteht, ist für ihn ein deutliches Zeichen, das die Idee funktioniert.

„Wir leisten einen wichtigen Beitrag, und ich glaube, das ist vielen in Waidhofen gar nicht bewusst“, betont er. Tourismus (mit dem Werbeeffekt), Artenschutz und Integration sind die drei Säulen, die bespielt werden. 1.000 Besucher kommen laut Neubauer durchschnittlich jedes Jahr, um in die Waldrapp-Voliere zu schlüpfen. Der Verein arbeitet mit Zoos, Forschungsstellen oder dem Freiflugprojekt in Scharnstein zusammen. Die selten gewordene Ibis-Art soll erhalten bleiben. Und: Menschen mit Behinderung der Caritas-Tagesstätte pflegen die Voliere, in der sie sinnvolle Beschäftigung finden können.

„Ich mach die Arbeit wirklich gern“

„Ich mach’ die Arbeit wirklich gern“, sagt Andi Schmalzbauer, der gerade mit Eintagesküken versucht, die Waldrappen anzulocken. Zögerlich sind sie, weil es gerade regnet: Das Schlafen oder die Körperpflege wäre ihnen lieber. Die handaufgezogenen Waldrappe unter ihnen, die zu den Mutigen zählen, kommen dann doch. 18 Kilogramm Fleisch wird pro Tag verfüttert.

Die Aufgabe erfordert durchaus Disziplin. 365 Tage im Jahr und zweimal am Tag ist das Team vor Ort, das Reinigen und Füttern dauert 1,5 Stunden; zusätzlich wird der Vorplatz gepflegt, die Blumen werden gegossen. Nur frischer Vogelkot ist am Boden zu sehen. Das Gefieder der Waldrappe schimmert: „Ein Zeichen, das es ihnen gut geht“, erklärt Neubauer. „Wir werden regelmäßig vom Amtstierarzt kontrolliert und hatten noch nie Beanstandungen.“

Die Corona-Pandemie hat zwar die Eintrittseinnahmen einbrechen lassen, „aber wir sind mit einem blauen Auge davon gekommen“. Die laufenden Ausgaben (für das Futter, zudem die Betriebskosten) können gedeckt werden. „Wir sind abhängig von Sponsorengeldern und von der Stadtgemeinde. Aber momentan ist es nicht so, dass wir schließen müssten.“

Der Waldrapp könnte tatsächlich einst heimisch in Waidhofen gewesen sein, zumindest hat dies laut Neubauer eine Studie des Alpenzoos in Innsbruck ergeben. „Ich habe von Besuchern schon gehört, dass der Waldrapp in alten Aufzeichnungen von Abschusslisten aufscheint“, ergänzt er. „Hie und da büxt einer aus – und man findet ihn immer wieder bei der Thaya.“ Flüsse, feuchte Wiesen und Felsen gehören zum Waldrapp-Habitat. „Es ist plausibel, dass er hier heimisch gewesen sein könnte.“