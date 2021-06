Josef Ramharter wurde am 23. Juli 1969 geboren. Er ist mit der Waidhofner Modehändlerin Ulrike Ramharter verheiratet und hat zwei Kinder. Seine berufliche Karriere begann 1989 bei der Talkner GmbH, wo er von 1993 bis 2000 die Leitung der kaufmännischen Verwaltung innehatte und anschließend bis 2014 Geschäftsführer und Gesellschafter der Talkner GmbH war. Seit 2014 ist Ramharter Verkaufsleiter der Dr. Rudda GmbH.

Ramharter: „Klar, dass es kein einfacher Weg wird"

„Zunächst einmal möchte ich die gewinnbringende Haltung meiner Vorgängerin hervorheben – die gesagt hat, unsere Stadt muss im miteinander weiter nach vorne gebracht werden. Genau so möchte auch ich künftig diese Stadt führen. Ein großer Dank gilt aber nicht nur meiner Vorgängerin, sondern auch dem Team der Volkspartei Waidhofen an der Thaya, das mich heute einstimmig als Bürgermeisterkandidaten zur Wahl im Gemeinderat vorgeschlagen hat. Ich bitte um Verständnis, dass ich vor meiner Angelobung keine weiteren Erklärungen abgebe – und vielmehr die Zeit intensiv für persönliche Gespräche und Vorarbeiten nutze. Ich liebe unsere Heimatstadt, ich weiß wie viel Kraft in ihr steckt. Für sie und alle Bürgerinnen und Bürger möchte ich gemeinsam mit allen Gemeinderäten aller Parteien gute Arbeit leisten. Mir ist klar, dass es kein einfacher Weg sein wird. Ich habe mir diese Entscheidung nicht leicht gemacht – deshalb möchte ich mich auch bei meiner Familie bedanken, die hinter mir steht, die mir die notwendige Kraft und Zuversicht gibt", sagt Ramharter in einer Presseaussendung der ÖVP nach der einstimmigen Nominierung in der Sitzung.

Erster Reaktionen: ÖVP-Mandatare stehen hinter Ramharter

ÖPV-Gemeindeparteiobmann Robert Altschach sieht in Ramharter die Qualitäten, welche die Stadt jetzt braucht: „Persönlich schätze ich Josef Ramharter sehr, seine Zugänglichkeit und seine Umgänglichkeit – vor allem aber schätze ich seine Managementfähigkeiten und Führungsqualitäten, die für unsere Stadt so wichtig sind."

„Ich freue mich, dass wir so rasch eine so fähige Persönlichkeit für unsere Bezirkshauptstadt finden konnten. Die Einstimmigkeit im Gemeindeparteivorstand beweist, dass die Volkspartei Waidhofen geschlossen hinter dem designierten Bürgermeister steht“, betont ÖVP-Bezirksparteiobmann Eduard Köck.

Auch für die ÖVP-Stadträtin Marlene Böhm-Lauter, die selbst schon einmal als mögliche Bürgermeister-Kandidatin im Raum stand, steht hinter der Entscheidung: „Waidhofen an der Thaya ist ein wichtiger Arbeits- und Wirtschaftsstandort im Waldviertel. Ich freue mich, dass mit Josef Ramharter eine Persönlichkeit an der Spitze stehen wird, die für Arbeitsplätze und Unternehmen einsteht und ihre Anliegen versteht."

Klubobmann Stadtrat Thomas Lebersorger freut sich, dass die Kandidatenfindung so rasch über die Bühne ging: „Ich danke meiner Fraktion für die konstruktiven Gespräche und rasche Einigung in der Nachfolgefrage, um so schnellstmöglich wieder die Arbeit für unsere Heimatstadt weiterführen zu können."

Die Gemeinderatssitzung, in der Josef Ramharter zum Bürgermeister gewählt werden soll, findet am Donnerstag, 10. Juni statt.