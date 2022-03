Ukraine-Krieg: „Studenten malen im Keller“

Wenn der bildende Künstler und Pädagoge Theodor Buzu Bilder vom Krieg aus der Ukraine sieht, geht ihm vor allem ein Gedanke durch den Kopf: „Wie geht es meinen ehemaligen Professoren und Studenten in Charkov, und wie kann ich ihnen helfen?“

Denn der 1960 in der Republik Moldau geborene Künstler hat an der Akademie für Kunst und Design im ukrainischen Charkov studiert. „Ich habe jeden Tag Kontakt mit meinen Freunden in der Ukraine. Meine Kollegen und Professoren bitten um Unterstützung, und ich versuche, ihnen Unterkünfte in Tschechien, meiner Heimat seit mehreren Jahrzehnten, zu verschaffen“, erzählt Theodor Buzu, als er in der Vorwoche nach Waidhofen in die Kunst.Galerie.Waldviertel kam, um sich die Räumlichkeiten für seine bevorstehende Ausstellung (Vernissage am 22. April) anzusehen.

Sich ausdrücken, wenn Worte versagen

„Meine ukrainische Kollegin Dasha Khrisanfova, mit der ich beim ‚Via Lucis‘ Symposium zusammengearbeitet habe, erzählt mir von ihren Studenten, die mit ihren Familien im Keller Zuflucht vor den Bomben suchen und malen. Das scheint eine gute Hilfe zu sein, um mit der Situation besser zurecht zu kommen“, sagt Buzu. Künstler würden es verstehen, sich auszudrücken, auch in Situationen, wo „normale“ Menschen Schwierigkeiten hätten, die richtigen Worte zu finden.

„Die Rolle der Künstler beginnt nun, sich zu verändern. Es geht darum, verschiedene Meinungen zur Politik zum Ausdruck zu bringen, und die Diskussion zu starten“, betont Buzu.

In den vergangenen 30 Jahren hätten die Menschen in Europa frei von Kriegsängsten und gut gelebt, wobei allerdings der Blick auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben beeinträchtigt worden sei. Buzu hoffe, dass die Menschen wieder den Focus auf die wirklich wichtigen Werte wiedererlangen.

Von der Gegenwehr der ukrainischen Bevölkerung gegen die russische Invasion zeigt sich der Künstler, der selber seinen Militärdienst in der sowjetischen Armee abgeleistet hat, überrascht: „Die Leute sind sehr tapfer.“

Auch Präsident Wolodymyr Selenskyj, der vor seiner Tätigkeit als Staatsoberhaupt als Schauspieler und Komiker tätig war, beeindruckt Buzu sehr. „Man könnte sagen, der Clown ist Präsident geworden, und der Präsident Clown“, meint er in Anspielung auf das Verhalten des russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Stolz ist der Künstler auf sein Heimatland, die Republik Moldau: Das Land mit knapp 2,6 Millionen Einwohnern habe inzwischen rund 200.000 ukrainische Flüchtlinge aufgenommen. „Und in Tschechien haben mich schon viele Leute gefragt, ob ich Unterkünfte für ukrainische Flüchtlinge brauche“, freut sich der Künstler über die internationale Hilfsbereitschaft. Er selbst verkaufte eines seiner Werke für die Unterstützung der Ukraine.

Die Kunst wird für ihn auch in diesen turbulenten Zeiten ein ruhender Gegenpol bleiben. Seinen Weg, mit dem Pinsel Geschichten vom Leben mit all seinen wunderbaren Verästelungen zu erzählen, wird er konsequent beibehalten, ebenso seinen unverrückbaren Optimismus auch in düsteren Situationen: „Ich bin Realist, ich glaube an Wunder“, lautet sein Motto. „Meine Arbeit lebt von einer starken Kontinuität, die ich beibehalten muss. Ich muss als Künstler ehrlich und aufrecht sein“, ist Theodor Buzu überzeugt.

Der Maler ist international berühmt für seine großformatigen, kraftvollen abstrakten Aquarelle, die seine Meisterschaft in Komposition, Technik und farblicher Gestaltung besonders eindrucksvoll vor Augen führen.

In seiner Ausstellung „Coloured Dreams“ in Waidhofen wird Buzu außerdem intensiv farbstarke Öl- und Acrylgemälde zeigen, sowie Arbeiten auf Seide und Porzellan. Seine Grafiken bereichern auch als Illustrationen zahlreiche Bildbände und Gedichtsammlungen.

