Uraufführung an Casparides-Orgel bei Kerzenlicht

Werbung NEUGESTALTUNG DIETMANNS Anzeige Zugang barrierefrei

36 Register besitzt die Casparides-Orgel in der Waidhofner Pfarrkirche, nicht wenige davon setzte der Pianist, Organist und Komponist Robert Pobitschka in seinem Konzert „Orgel bei Kerzenlicht“ am Sonntagabend ein.

Mit Johann Sebastian Bachs „Präludium und Fuge in C-Dur“ eröffnete der vielseitige Musiker die Soirée, leichtfüßig, fast spielerisch am Beginn, gefolgt von satten Klängen und vollen Akkorden, die in der exzellenten Akustik des Kirchenraumes den Eindruck entstehen ließen, ein ganzes Orchester sei zu hören. In dem selten gespielten „Requiem für Orgel solo“ von Franz Liszt ließ Pobitschka die anfangs verhaltenen Klänge zu satter Dynamik anschwellen, gewaltige, tiefdunkle, raumfüllende Tonläufe ließen die Luft vibrieren, bis die Hoffnung gebenden Schlusssequenzen allmählich im Piano verebbten.

Als einen der Höhepunkte des Konzerts bot Robert Pobitschka dem Publikum die Uraufführung seiner Komposition „Vermutungen über Schostakowitsch“, in der er die innere Verfassung des russischen Komponisten, der im stalinistischen System jahrelang in Todesfurcht lebte, in Musik formte, seine Bedrohtheit, Ängste und düsteren Zukunftsvisionen metaphorisch in intensive Klangvisionen umsetzte und die Zuhörer in die Sphäre der zeitgenössischen Musik eintauchen ließ.

In Franz Liszts „Angelus“ wechselte Pobitschka mit hoher Sensitivität von sanfter Entspanntheit und ruhigen Tonfolgen zu reduziert aufwallenden Akkorden. Fundamental dynamisch dann der Lobpreis an Gott, am Ende wieder die Rückkehr zum meditativen Verharren in Besinnlichkeit.

Pobitschkas brillante Interpretation des Stückes „Grand choeur“ aus den „Douze pieces pour orgue“ des französischen Komponisten Théodore Dubois, in dem er sich vom kraftvoll dynamischen Beginn fortlaufend hin zum strahlenden Kulminationspunkt steigerte, bildete den Abschluss des Abends. Das klangfarbenreiche, empathische Spiel Pobitschkas an der Orgel begeisterte das Publikum, das sich mit nicht enden wollendem Applaus bedankte.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.