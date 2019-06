In der Nacht auf 15. Juni trieben unbekannte Vandalen im Stadtpark ihr Unwesen. Es wurden von den Blumenbeeten die Blumen ausgerissen und einfach auf die Wege geschmissen.

Stadtrat Franz Pfabigan wurde von einem Bürger am Samstag-Morgen über diesen Vorfall informiert. Auch die Polizei ermittelt, denn das dürfte nicht der einzige Vorfall in dieser Nacht gewesen sein. Beim Café Kiehtreiber in der Niederleutherstraße dürfte die Eingangstür eingeschlagen worden sein. Bestätigt ist dieser Vandalenakt aber noch nicht.

Mehr dazu gibt es in der NÖN am Mittwoch.