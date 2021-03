Auf eine starke digitale Infrastruktur kommt man als Unternehmen von Welt heutzutage nicht mehr herum. Auch das Vermessungsbüro Döller mit Standorten in Waidhofen, Zwettl oder Wien setzt immer stärker auf die digitale Vernetzung. Das Projekt „digiDö“ wurde dazu ins Leben gerufen. Unterstützt wird das Unternehmen dabei von der Förderaktion „digi4Wirtschaft“ des Landes Niederösterreich und der Wirtschaftskammer.

Feld- und Heimarbeit profitieren. Neu angeschafft wurde jetzt eine firmeninterne Software, mit der die Arbeit der einzelnen Vermessungsbüros digital zentralisiert wird. Gerade in Home-Office-Zeiten bringe die neue Struktur laut Geschäftsführer Herbert Döller so einiges mit sich. „Einer der größten Vorteile ist die neue Arbeitsweise für das Home- und Field-Office. Unsere Vermesser müssen nicht ständig ins Büro fahren und können jetzt auch viel mehr unterwegs oder zu Hause erledigen“, schildert er.

Ein zentrales System. Auch die Vernetzung der einzelnen Standorte im In- und Ausland würde dadurch profitieren. Daten stehen ortsunabhängig zur Verfügung. „Die Komplexität der Projekte und Aufgabenstellungen im internationalen Engineering erfordert hocheffiziente Digitalisierungsprozesse. Sohin ist eine dynamische Digitalisierung der Arbeitsabläufe und Arbeitsschritte unumgänglich“, betont Döller. Die eigene Plattform soll zudem auch für die Vernetzung mit den Kunden genutzt werden und die Datensicherheit garantieren.

IT-Techniker sind gefordert. Während die Arbeit für die Vermessungstechniker dadurch dem Anschein nach etwas leichter wird, steigt der Anspruch an die IT-Techniker. Die Umrüstung erfordert eine neue stärkere Serverstruktur im Unternehmen. Alles muss leistungsfähiger für den erhöhten digitalen Verkehr sein.

Nur einer von vielen. Im Zuge der Initiative stattete auch Digitalisierungslandesrat Jochen Danninger einen Besuch ab und lobte den digitalen Fortschritt des Betriebs. Mit dem Förderpaket „digi4Wirtschaft“ soll in ganz Niederösterreich Schwung in die digitale Entwicklung kommen. „Wir wollen mit dieser Förderung einen Beitrag leisten, damit unsere Unternehmen stärker, innovativer und digitaler aus der Krise herauskommen“, betont Danninger. Unterstützt werden kleine und mittelständische Betriebe sowie Großbetriebe durch Zuschüsse, Haftungen und Beratungen vom Land Niederösterreich und der Wirtschaftskammer, um neue Geschäftsmöglichkeiten in der digitalen Welt zu erschließen.

Alles muss man selber machen. Neben der digitalen Aufrüstung setzt das Vermessungsbüro Döller seit mehreren Jahren tatkräftig auf die Ausbildung neuer Fachkräfte. Vier Lehrlinge sind derzeit neben den 50 Mitarbeitern im Betrieb.

„Wir haben uns vor einigen Jahren das Ziel gesetzt, immer einen gewissen Pool an Lehrlingen zu haben“, erklärt Döller. Den Anstoß gab der akute Fachkräftemangel im Waldviertel. „Wir haben uns gedacht, wenn wir hier niemanden bekommen, müssen wir unsere Vermessungstechniker eben selbst ausbilden.“

Eine von nur wenigen. Auch die Förderung von Frauen in dem immer noch von Männern dominierten Beruf ist Döller wichtig. Erst kürzlich schloss eine der wenigen Vermessungstechnikerinnen in Österreich ihre Ausbildung im Vermessungsbüro ab. Auch ältere Techniker werden ständig im Betrieb weitergebildet. „Wir haben hier sozusagen unsere eigene kleine Akademie“, sagt Döller.