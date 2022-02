Verwirrung um McDonalds und Co.

Nachdem im Dezember Gerüchte, in Waidhofen sei eine McDonalds-Filiale geplant, an sich bestätigt wurden, sah es in der Vorwoche nun so aus, als sei das Projekt unter Dach und Fach: Auf einem großen Plakat vor dem Lagerhaus-Baumarkt wurde eine Eröffnung im Dezember 2022 angekündigt. Ob das stimmt, das ist nun aber unklar…

Laut Auskunft von McDonalds Österreich ist dieses Vorhaben nämlich noch keineswegs zeitlich fix: „Das Projekt wird mit allen Projektbeteiligten laufend evaluiert, zum momentanen Zeitpunkt können wir aber zu einem genauen Eröffnungszeitpunkt noch nichts Konkretes sagen“, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber der NÖN kurz vor Redaktionsschluss: „Dies ist auch von baulichen Begebenheiten abhängig.“

Wie kam dann das unübersehbare Plakat zustande? Laut McDonalds könnte es zu einem Missverständnis mit dem Einkaufszentrum Thayapark, in dessen geplantem Erweiterungsteil neben dem Lagerhaus das Fastfood-Restaurant laut Plakat untergebracht sein soll, gekommen sein.

Neben McDonalds sollen hier auch ein Action-Markt und Bipa Platz finden. Auch Letzteres scheint nicht konkret zu sein, sagt Thomas Gimesi von Rewe: Er könne grundsätzliches Interesse am Standort bestätigen, „aufgrund des noch sehr frühen Projektstadiums können wir derzeit allerdings keine Details dazu nennen“.

Die Waidhofner Centermanagerin Denise Kiehtreiber bekräftigt indes auf NÖN-Nachfrage die am Plakat genannten Angaben: Sie erwartet einen Baustart für den 2.500 Quadratmeter großen ersten Bauschritt mit April und Eröffnungen mit Dezember.

Laut McDonalds soll es zeitnah weitere Abstimmungsgespräche geben. Gut möglich, dass es bald Klarheit gibt, wie es mit dem Restaurant in Waidhofen im Detail weitergehen soll.

