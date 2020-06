Versöhnlich und letztendlich erfolgreich endete die Ausstellung von Myriam Urtz und Susanne Seidler in der Kunst.Galerie.Waldviertel in Waidhofen, die aufgrund der Pandemie nur per Video eröffnet werden konnte.

Zehn bis zwölf Besucher pro Öffnungstag

„Die ersten zwei Wochen wurden virtuell mit Videos, hergestellt von Sonja Eder, überbrückt. Das lief sogar ganz gut. Die Videos wurden angesehen und es wurden sogar Werke rein über Video verkauft“, konnte Galeriebetreiber Jimmy Moser bei der Finissage am Sonntag berichten.

Die Idee trotz Corona an der Ausstellung festzuhalten und in den virtuellen Raum zu verlegen, brachte die Künstlerin Myriam Urtz fast zum Weinen. Für sie war die Begegnung und das Haptische sehr wesentlich. In Absprache mit Susanne Seidler entschieden sie sich dann doch dafür.

Die letzten zwei Wochen konnte die Ausstellung auch wieder real besucht werden und das taten auch an die zehn bis zwölf Besucher pro Öffnungstag.

Zufrieden mit Ausstellung

Susanne Seidler zeigte sich abschließend sehr glücklich mit der Ausstellung und genießt sie sehr. Für Myriam Urtz war es die erste Ausstellung, bei der sie Bronzen zeigte. Der Grund in diese Richtung zu gehen, war, dass sie sich von einigen Keramiken nicht trennen konnte und deshalb Bronzen davon erstellte. Jimmy Moser berichtete noch, dass die Sponsorensuche gerade in die Zeit des Lockdowns fiel, die Finanzierung jedoch bis September gesichert sei.

Höpfl will Galerie in größeres Konzept integrieren

„Die Gemeinde führt derzeit einen Kassasturz durch, die grundsätzlichen Zeichen für eine Förderung der Galerie stehen auf positiv, speziell im heurigen schwierigen Umfeld“, konnte Kulturstadtrat Herbert Höpfl mitteilen.

„Ich persönlich bin dafür, die Galerie am Hauptplatz in ein größeres Konzept wie Kulturtourismus und Stadtentwicklung zu integrieren. In letzter Zeit gibt es vermehrt Touristen, wie auch die Radfahrer vom Radweg, die an Kulturveranstaltungen interessiert sind. Hier könnte es in Zukunft eine engere Kooperation geben auch mit den anderen Kulturvereinen Waidhofens.“

Die nächste Ausstellung von Wilhelm Kollar wird am 12. Juli mit einer üblichen Vernissage eröffnet.