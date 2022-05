VTW: Besuch des Firmeneigentümers aus Indien

Werbung

Zum krönenden Abschluss ihres Europa-Trips reisten Varun Reddy, Sohn des Vasan tha Firmeneigentümers Dayanand Reddy, und seine Frau Sahithi Reddy erstmals nach Österreich, um sich selbst einen Eindruck vom neuen VTW-Werk in Waidhofen zu verschaffen.

Unmittelbar nach dem Ende der Quarantäne-Bestimmungen in Indien machten sich Varun und Sahithi Reddy auf den Weg nach Europa, um Termine in der Schweiz, Italien und Österreich wahrzunehmen. Die beiden zeigten sich von der maschinellen Ausstattung, der Infrastruktur und der Kompetenz der Mitarbeiter in der VTW beeindruckt. Das dicht gepackte Programm sah neben dem Management-Meeting zur weiteren strategischen Ausrichtung des Unternehmens auch Besichtigungen von möglichen lokalen Waldviertler Partnern für zukünftige gemeinsame Projekte vor.

Zum Abschluss betonte Varun Reddy nochmals: „VTW hat einen sehr wertvollen Beitrag für das Wachstum der Vasan tha-Gruppe im Geschäftsjahr 2021/22 geleistet.“

Gerade in Zeiten von Rohstoffknappheit haben sich Synergien in international agierenden Unternehmen mit Standorten auf mehreren Kontinenten bewährt.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.