VTW: Fünf neue Mitarbeiter

Die Firma VTW hat sich in den verschiedensten Unternehmensbereichen Verstärkung ins Boot geholt, sodass das Team ab sofort stolze 56 Mitarbeiter zählt. Rene Diesner, Michael Bräuer, Melanie Ertl, Reinhold Litschauer und Andrea Schwingenschlögl sind die neuen Gesichter im Waidhofner Werk.

Nach dem „Onboarding“ folgten die Sicherheitsunterweisung und die Überreichung der Willkommensgeschenke.

Ganz im Sinne des Teambuildings schlägt VTW mit der Teilnahme an der NÖ Firmenchallenge neue Wege ein und begibt sich ins Rennen um den Titel „aktivste Firma Niederösterreichs“.

Über ein Dutzend VTWler haben die Challenge, mehr Bewegung in ihren beruflichen Alltag zu integrieren, bereits am ersten Tag angenommen und gehen hoch motiviert an die Sache heran – noch am selben Tag verzeichnete die Sport-App zahlreiche sportliche Aktivitäten. Geplant sind auch Teamevents, die ganz im Sinne des gemeinsamen Sportelns in der freien Natur stehen. Obendrauf gibt es unter allen aktiven VTW-Teilnehmern noch einen Thermengutschein zu gewinnen, da auch die Regenerationsphasen und Zeit, die Seele baumeln zu lassen, nicht zu kurz kommen dürfen.

