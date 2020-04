Die parlamentarische Arbeit im Rathaus umgehend wieder einzutakten, fordert FPÖ-Stadtrat Gottfried Waldhäusl in einer Presseaussendung. Es müssten so bald wie möglich wieder Ausschüsse, Gemeinderats- und Stadtratssitzungen einberufen werden.

„Es darf nicht weiterhin so sein, dass Bürgermeister im Alleingang, wenn notwendig mit Notverordnungen, über das Schicksal der Gemeinden bestimmen“, fordert Waldhäusl. In Waidhofen sei die nötige Infrastruktur gegeben, um Sitzungen unter Wahrung eines Sicherheitsabstands zwischen den Mandataren abzuhalten, beispielsweise im Stadtsaal.

Auschüsse: Keine Voristz-Wahl möglich

Bürgermeister Robert Altschach (ÖVP) sieht bei dieser Forderung mehrere Probleme. Zum einen gelte nach wie vor ein Versammlungsverbot, zum anderen seien die Ausschüsse in Waidhofen noch nicht konstituiert. „Die Wahl der Ausschussvorsitzenden und der Stellvertreter muss per Stimmzettel in geheimer Wahl erfolgen, und eine solche Wahl können wir derzeit wegen des Versammlungsverbots nicht durchführen. Daher kann es auch keine Ausschusssitzungen geben“, stellt Altschach klar.

Der Landtag habe am Donnerstag den Gemeinden nun Möglichkeiten eingeräumt, Sitzungen per Videokonferenz abzuhalten oder Umlaufbeschlüsse zu fassen. „Das bedeutet, Stadtrats- und Gemeinderatssitzungen sind per Videokonferenz möglich, nicht aber Ausschusssitzungen, da die Wahlen eben nicht per Video abgehalten werden können“, erläutert Altschach.

Videokonferenz: Fragliche Sitzungkultur bei 29 Teilnehmern

Für Stadtratssitzungen per Videochat sieht er keine Hindernisse, eine Gemeinderatssitzung mit 29 Mandataren sei da schon schwieriger: „Die Frage ist, wie wir da eine entsprechende Sitzungskultur gewährleisten können, und auch technische Fragen sind noch zu klären. Wir werden in den nächsten Tagen eine Bestandsaufnahme machen, inwieweit bei unseren Mandataren zu Hause die technischen Voraussetzungen gegeben sind, und dann an einer Lösung arbeiten, wie wir eine solche Gemeinderatssitzung über die Bühne bringen.“

Video-Stream für die Öffentlichkeit

Ein wichtiger Punkt bei solchen „Video-Sitzungen“ ist auch die Einbindung der Öffentlichkeit. Der öffentliche Teil der Sitzung müsste daher per Livestream verfolgbar sein. Parallel zur Schaffung der technischen Voraussetzungen sei auch zu überlegen, welche Beschlüsse möglichst rasch zu fällen seien und wo ein Aufschub auf Zeiten, in denen eine Sitzung mit persönlicher Anwesenheit wieder möglich ist, kein Problem darstellt.

„Beim Rechnungsabschluss reicht es etwa, wenn wir ihn Ende April vorerst der Behörde übermitteln. Der Beschluss kann und muss erst dann erfolgen, wenn ein Prüfungsausschuss konstituiert werden kann, der den Abschluss prüft“, erklärt Altschach.

„Müssen Budget und Projekte komplett überdenken“

Im Zuge dessen müsse dann auch gleich ein Nachtragsvoranschlag für das laufende Jahr beschlossen werden: „Wir müssen unser Budget und unsere Projekte für 2020 komplett überdenken. Nach dem April werden wir sehen, welche Einbußen wir bei den Einnahmen wie Kommunalsteuer, Ertragsanteile des Bundes und Gemeindegebühren in einem vollen Corona-Monat haben, und werden daran unsere Vorhaben ausrichten müssen“, ist sich Altschach bewusst, dass die Gemeinden jetzt andere Prioritäten setzen müssen. Konkret: Man müsse sich, solange die Krise anhält und es keine ausgleichenden Maßnahmen gibt, auf die Grundaufgaben der Gemeinde konzentrieren, nämlich die Infrastruktur und die Versorgung der Bürger aufrecht zu erhalten.

Wie Gemeinderatssitzungen nach einem Ende beziehungsweise einer Lockerung des Versammlungsverbots aussehen könnten, darüber hat man sich in Waidhofen bereits Gedanken gemacht. Die Mandatare sollten mit entsprechendem Sicherheitsabstand im Stadtsaal Platz nehmen, die Besucher könnten die Sitzung von der Galerie aus verfolgen.