Waldviertler Jobmesse: Beste Köpfe gesucht

Die Jobmesse des Wirtschaftsforums Waldviertel ist mittlerweile ein Fixpunkt im Waldviertler Veranstaltungskalender. Heuer findet die Messe zum zwölften Mal statt, diesmal in der Sporthalle und im Stadtsaal in Waidhofen. Am Donnerstagvormittag wurde die Jobmesse von Landesrat Ludwig Schleritzko eröffnet. An drei Tagen (22. bis 24. September) konnten sich Schüler, Lehrstellensuchende, Berufseinsteiger, Arbeitssuchende, Pendler und Rückwanderungswillige ins Waldviertel sowie Lehrer und Eltern über die Jobangebote der Waldviertler Betriebe informieren.

Bei der offiziellen Eröffnungsfeier, die in der HAK Waidhofen stattfand, war der branchenübergreifende Fach- und Arbeitskräftemangel in der derzeitigen Hochkonjunktur, über der ein Damoklesschwert in Form von steigenden Energiepreisen und Inflation schwebt, das zentrale Thema.

„So eine Situation wie jetzt hatten wir noch nie am Arbeitsmarkt. Alleine wir bei Kastner suchen derzeit 60 neue Mitarbeiter, bei insgesamt 900 Beschäftigten in unserer Firma“, fasste der Obmann des Wirtschaftsforums Waldviertel, Christof Kastner, zusammen. Wichtig sei es jetzt, die eigenen Leistungen hervorzuheben und die besten Köpfe für die Waldviertler Betriebe zu finden, um die anstehenden Herausforderungen zu meistern.

Wirtschaftsforums-Vorstandsmitglied und ehemaliger Pollmann-Personalchef Ernst Wurz sprach von rund 1.600 offenen Stellen im Waldviertel, die es zu besetzen gelte. Um dies zu schaffen, müsse man auch im Wiener Raum und in Südböhmen diese Jobs bewerben, alleine mit den im Waldviertel jetzt lebenden Leuten sei dies nicht zu schaffen.

Entsprechende Aktivitäten des Wirtschaftsforums auf Veranstaltungen wie waldviertelpur und der BIOEM zielen daher darauf ab, in Wien arbeitende Waldviertler wieder zurück in die Heimat zu holen. Denn das früher präsente Problem, dass es zu wenig qualifizierte Jobs gäbe, stimme längst nicht mehr.

Die Personalmanager der Firmen Asma, Sonnentor und Kastner zeigten sich einig, dass man bei der Personalsuche bereit für unkonventionelle Lösungen sein muss und dass ein guter Ruf und ein Auftreten als guter und familienfreundlicher Arbeitgeber wesentlich für rasche Erfolge bei der Besetzung offener Stellen sein können.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.