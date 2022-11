Waldviertler „ZamKlang“ gab Konzert

Werbung

Das Singer-Songwriter-Trio „ZamKlang“ mit Susanne Moldaschl (Klavier, Gesang), Manfred Ergott (Bass, Gitarre, Gesang) und Caroline Porod (Querflöte, Gesang) war am 19. November im ausverkauften Theater an der Mauer, „im schönsten Kulturwohnzimmer des Landes“ (wie Manfred Ergott es nannte) zu Gast.

Dreisprachig — Englisch, Deutsch und Waldviertlerisch — besingt das Trio das tägliche Leben, die Liebe und Hoffnungen, erzählt von eigenen Erfahrungen oder lässt das Publikum teilhaben an seinen Träumen von der Zukunft. Ein Cocktail an zumeist selbst komponierten Liedern reißt die Zuhörer mit, entschleunigt sie oder lässt sie in romantische Stimmung verfallen.

Der Waldviertler „Robin Hood“ Johann Georg Grasel wird ebenso besungen wie die Gefühlswelt, die beim Auszug der erwachsen werdenden Kinder aufbricht, das Alleinsein oder die Pläne vom Umzug in ein neues Haus. Die Titel fügen sich harmonisch aneinander, lassen keine Langeweile aufkommen und machen Lust, mehr vom Trio zu hören, was sich schließlich auch in einer doppelten Zugabe auswirkte. „Es hat sich eingebürgert, dass die Künstler oft gar nicht mehr von der Bühne abgehen und gleich eine Zugabe spielen“, meinte Ergott erklärend. „Wir gehen aber schon von der Bühne ab.“

Angenehm überrascht kann der Zuhörer vom vielfältigen Klangerlebnis das kleinen Ensembles sein, das eine große Reihe an Instrumenten beherrscht. Gekonnt manövrierte Manfred Ergott durch den Abend und gab die eine oder andere Anekdote der Bandmitglieder zum Besten. „ZamKlang“ formierte sich 2021 nach einer Umbesetzung der ursprünglichen Band „Über3Ecken“. Ein Experiment, das auf jeden Fall gelungen ist und auf weitere Auftritte mit neuen Liedern und Texten hoffen lässt.

