Zumindest gefühlt kam es im heurigen Jahr zu einer Häufung von Unterbrechungen der Wasserversorgung in der Bezirkshauptstadt.

Zwei Vorfälle schafften es in die Schlagzeilen, einmal im März, als ein Rohrbruch in einer großen Leitung im „Schlossgarten“ in der Ziegengeiststraße, welche die Manz-Siedlung versorgt, zu einen Druckabfall im Netz und zu einem großflächigen Ausfall der Wasserversorgung führte. Zur endgültigen Behebung war im April eine mehrtägige Straßensperre nötig. Und ein weiteres Mal im Juli, als die Wienerstraße zur Reparatur eines Schadens gesperrt werden musste.

Doch handelt es sich hierbei wirklich um eine ungewöhnliche Häufung, die auf ein Problem mit der Wasserversorgung durch veraltete Leitungen hinweisen könnte?

„Unser Wasserversorgungsnetz wurde zum Großteil in den 1970er und 1980er Jahren verlegt. Die Wasserrohre wurden damals mittels 10 bar Rohren ausgeführt. Seit etwa 20 Jahren werden nur noch 16 bar Wasserleitungsrohre in unserer Gemeinde verwendet“, fasst Bürgermeister Josef Ramharter (ÖVP) den Kern des Problems zusammen. „Es stellt sich immer wieder heraus, dass die Bettung der Leitungen teilweise nicht dem Stand der heutigen Technik entspricht, sodass dadurch Schäden an den Druckleitungen auftreten. Die meisten Rohrbrüche treten an den Stellen im Leitungsnetz auf, an denen ein höherer Wasserdruck (6 bis 8 bar) aufgrund der Topografie herrscht“, erklärt Ramharter.

Aufzeichnungen: Auch 2021 kein „Ausreißer“, sondern Durschnitt. Es gibt Aufzeichnungen ab dem Jahr 1979 für sämtliche Wasserrohrbrüche. Alle Schäden werden erfasst und das Leitungsnetz wird einem Monitoring unterzogen. Dabei stellt sich heraus, dass die Anzahl der Rohrbrüche seit 2012 konstant ist: „Es gibt keine massiven ‚Ausreißer‘. Auch das Jahr 2021 liegt bezüglich der aufgetretenen Schäden bisher im Durchschnitt“, stellt Ramharter klar.