Weihnachtsshow mit Andy Marek: Akrobatik, Musik & Santa Claus

Bereits seit Wochen waren die Tickets für das Event in der Sporthalle in Waidhofen restlos ausverkauft. Um 19.40 Uhr betrat der Gastgeber die Bühne und begrüßte die knapp 1.400 Besucher mit den Worten: „Ich freue mich, dass Sie heute mit dabei sind und verspreche Ihnen, es wird ein sehr abwechslungsreicher Abend mit vielen wunderbaren Gästen!“

Und genau dieser großartige Abend wurde es dann auch. Auf der stimmungsvoll mit Weihnachtsbäumen und toller Lichttechnik ausgestatteten großen Bühne wurden 23 verschiedene Beiträge präsentiert. Andy Marek holte Künstler, die er in diesem Jahr durch seine zahlreichen Moderationen kennengelernt hat, nach Waidhofen. Von Akrobatik über Tanz, bis hin zu Artisten, Kabarett und natürlich viel Gesang reichte das durchdachte Programm, in dem sich Höhepunkt an Höhepunkt reihte.

Künstler wie die Amadeus-Gewinner-Band „Edmund“, Kabarettist Stefan Haider, die großartige Tuchakrobatin Maria Gschwandtner, der 13-jährige Artist Emilio, die Hitparadenstürmer King & Potter, die Staatsmeister im Formationstanz HSV Zwölfaxing, die jungen Waldensteiner, Star-Mentalist Alex Ray, die Milleniumdancers, die Gruppe Bauchgefühl, die Sängerin Amelie Ricca, um nur einige zu nennen, begeisterten das Publikum von Anfang an in einer tollen Stimmung.

Prominente Talkgäste

Andy Marek lud auch Talk-Gäste zur Show: So plauderte er mit Schauspielstar Michael Schottenberg, mit der Talkqueen

Vera Russwurm, dem Turner der Nation Philipp Jelinek und dem Fernsehsatiriker Peter Klien. Auch heimische Beiträge begeisterten das Publikum, zum Beispiel das Harfenensemble der Albert Reiter Musikschule mit der kleinen Kristin, die Band „Tante Hedwig“ und die Sportakrobaten aus Dobersberg.

Moderator Andy Marek zeigte während der Veranstaltung immer wieder sein musikalisches Können, so sang er White Christmas, Heast das nit, ein wunderschönes Weihnachtslieder-Medley und sorgte für Gänsehautstimmung, als er ein Lied in Erinnerung an seine im Februar verstorbene Mutter sang. Da wurde schon die eine oder andere Träne verdrückt!

Unterstützung gab es für den Gastgeber auf der Bühne immer wieder durch seinen Sohn Lukas Marek, der seine Sache sehr gut machte. Gemeinsam gaben die beiden in Anlehnung an die Situation in der Ukraine ein berührendes „Imagine“ von John Lennon zum Besten. Und all diese Lieder wurden live gesungen und gespielt, gab es doch auch als Begleitung die Andy Marek Weihnachts-Show-Band.

Das Publikum konnte vor Showbeginn per Zettel Wünsche für den Abend abgeben. Manches davon war ironisch und nicht ganz ernst gemeint, etwa der Wunsch nach kühleren Temperaturen in der Halle, dafür wurde es für Bürgermeister Josef Ramharter umso ernster: Er musste als Weihnachtsmann verkleidet einen Christbaum schmücken und in zehn Metern Höhe „Jingle Bells“ live singen. Viel Spaß war garantiert, vor allem bei den Zuschauern. Dem Bürgermeister war eher die Höhenangst ins Gesicht geschrieben – dass er sich trotzdem auf diesen Stunt einließ, brachte ihm jede Menge Applaus.

Während der Weihnachtsshow wies Andy Marek auf den sozialen Aspekt des Abends hin: So wird auch heuer wieder ein namhafter Betrag aus der Weihnachtsshow an Menschen im Waldviertel gespendet. „Ich werde in der NÖN genau bekanntgeben, wer dieses Mal mit den Spenden aus der Andy-Marek-Weihnachts-Show unterstützt wird“, sagt Andy Marek.

Nach dreieinhalb Stunden verabschiedete er sich wie gewohnt mit dem Lied Feliz Navidad. Als sich dann die Besucher gemeinsam von den Plätzen erhoben, war der Abschluss des Abends perfekt – „Standing Ovations“ für den Moderator und Gastgeber Andy Marek.

Wer beim Charity Projekt mithelfen will, kann sich auch jetzt noch mit Spenden beteiligen: Kennwort „Andy Marek hilft“, IBAN: AT59 2027 2000 0090 1173.

Die Show wird auf vier TV-Sendern gezeigt

Und wer diesmal nicht vor Ort dabeisein konnte, hat noch die Chance, die Show im Fernsehen zu verfolgen: Die Andy-Marek-Weihnachts-Show wurde aufgezeichnet, und vier verschiedene Fernsehstationen (Puls 24, Schau TV, W24 und NÖN N1 TV) werden zu den Weihnachtsfeiertagen die komplette Weihnachts-Show mehrmals zeigen.