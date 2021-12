Weihnachtsshow mit Andy Marek live im Netz

Wieder einmal machte die Corona-Pandemie Andy Marek und seiner Weihnachtsshow einen Strich durch die Rechnung: Es sollte eine große Show mit Live-Publikum werden, doch die Pandemie-Entwicklung in den letzten Wochen erlaubt dies nicht. Daher wird, so wie im Vorjahr, die Show live im Internet zu sehen sein.

Proben laufen, Show startet am 18. Dezember um 20 Uhr

„Jetzt ist es bald so weit, die Proben laufen und am kommenden Samstag, 18. Dezember, um 20 Uhr zeigt die NÖN die Andy Marek Weihnachts-Show“, kündigt Marek an. Das Programm ist wie gewohnt eine Überraschung, man darf aber darauf vertrauen, dass zahlreiche prominente Gäste aus der Showbranche vertreten sein werden.

Und Andy Marek ist auch dieses Mal wieder der soziale Aspekt wichtig. Wie schon in den vergangenen Jahren, in denen der Organisator Menschen aus dem Waldviertel mit Spenden aus der Show geholfen hat, wird auch heuer an jene Menschen gedacht, denen es im Leben nicht so gut geht.

So haben alle Zuseher die Möglichkeit mitzuhelfen und einen kleinen Beitrag durch Spenden für Familien im Waldviertel während der Show zu leisten.

„Ich freue mich zwar schon, wenn ich bei meiner Weihnachts-Show wieder Live-Publikum in der Waidhofner Sporthalle haben kann, weil das geht ja heuer nicht, auf der anderen Seite ist es schön zu wissen, dass durch die Übertragung im Internet viel mehr Zuseher dabei sein können als in den vergangenen Jahren“, sagt Marek. „Und mir ist wichtig wieder Menschen vor Weihnachten eine Freude zu bereiten – den einen, dass ich sie in humorvolle und weihnachtliche Stimmung versetze, den anderen, dass ich ihnen mit Spenden die Lebensqualität ein wenig verbessere.“

Der Livestream ist unter http://www.noen.at/noen-aktionen abrufbar.