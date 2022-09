Wiedereröffnung: Neuer Pächter für das „Oswalds“

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Nach fast einem Jahr gibt ist für das Restaurant „Oswalds“ im Raiffeisenzentrum ein Happy End und einen neuen Pächter.

Mitten im Corona-Herbst 2021 kam die Hiobsbotschaft für all jene, die das Lokal „Oswalds“ mit seinem großzügigen Schanigarten schätzen gelernt haben: Der damalige Pächter Jürgen Scharizer gab im November bekannt, das Lokal nicht mehr weiterführen zu wollen. Schon Wochen zuvor hatte es in der Gerüchteküche gebrodelt. Scharizer gab gesundheitliche und finanzielle Gründe (Mieterhöhung) als Gründe an, warum er dem Lokal den Rücken kehrte.

Langwierige Suche nach einem Nachfolger

Die Suche nach einem neuen Pächter zog sich hin. Corona-Beschränkungen, Personalmangel in der Gastronomie und die allgemeine Unsicherheit der Lage in einer von der Pandemie gebeutelten Branche machten es nicht einfacher.

Im Spätsommer dieses Jahres wurde die Lösung der Nachfolger-Frage jedoch allmählich konkreter. Mehrere Interessenten meldeten sich bei der Raiffeisenbank als Pächter des Lokals. Unter ihnen war auch „Hokko“ Tonaydin, der bereits erfolgreich die Pizzeria „Il Camino“ in Groß-Siegharts betreibt.

Stammgäste empfahlen „Hokko“ das Oswalds

„Ich war auf der Suche nach einem Lokal in der näheren Umgebung. Da haben mich einige meiner Stammgäste auf das Oswalds in Waidhofen aufmerksam gemacht“, erzählt Tonaydin. Ende August war die Entscheidung besiegelt: Das Lokal wird am 7. September aufgesperrt.

Die Speisekarte wird neben den üblichen „Klassikern“ auch italienische und griechische Gerichte umfassen, und eine umfangreiche Pizzakarte. Selbst gemachtes Eis und Desserts runden das Angebot ab.

Tonaydin setzt auf regionale Zutaten, wenn möglich aus Bio-Landwirtschaft und auf eine frische Zubereitung aller Speisen. „Vorgekocht und aufgetaut gibt es bei mir nicht“, stellt der neue Pächter klar. Und damit die Gäste sich von diesem Versprechen selbst überzeugen können, wird es eine Live-Videoübertragung aus der Küche geben. „Da gibt es kein Schummeln, und wenn man sieht, wie sein Gericht zubereitet wird, kommt einem auch die Wartezeit kürzer vor“, lacht Tonaydin. Er habe schon immer ein Lokal mit Schauküche haben wollen – im Oswalds wären dazu aber extreme Umbaumaßnahmen nötig gewesen, daher die Videolösung.

Der Schanigarten wieder in Betrieb genommen – im Sommer wird dort sogar ein mit Holz befeuerter Griller stehen. Auch ein Mittagsmenü wird es wieder geben.

