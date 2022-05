Wienerlied im Synthie-Klang

Werbung Baureport Expert Hörmann Anzeige 2,3 Mio. Euro in die Zukunft investiert

Mit dem Konzert von „Wiener Blond“ im Igel endete am Samstag das Frühjahresprogramm des Folkclubs. Ab jetzt fließt die ganze Konzentration und Arbeitskraft in die Vorbereitung des Musikfests Anfang Juli. In diesem Zusammenhang gibt es eine erfreuliche Nachricht, auch der Warming-Up-Day wird heuer wieder stattfinden. Das Programm wird demnächst veröffentlicht.

Das Konzert am Samstag von „Wiener Blond“ war ein würdiger und stimmungsvoller Saisonabschluss. Charmant, goschert und grantig sein – dass die jungen Musiker Sebastian Radon und Verena Doublier das besonders gut können haben sie bereits auf ihrem ersten Album „Der Letzte Kaiser“ bewiesen. Ihr Debüt, das im Frühjahr 2015 erschien, hat in der Szene rund um das sogenannte „neue Wienerlied“ bleibenden Eindruck hinterlassen. Beatboxing, Stimmsounds und Akustikgitarre mischen sich mit drum-machines, synths und voice-sampling zu einem eigenständigen Soundkonzept.

Kennengelernt haben sich die beiden bereits vor zehn Jahren auf der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. „Wir haben unabhängig von einander unserem Lehrer eigene Lieder vorgesungen und der fand, das könnte gut zusammenpassen. Wir haben dann einmal eine Stunde gemeinsam mit ihm gesungen und gleich darauf begonnen, zusammen Lieder zu schreiben“, erzählt Sebastian Radon. Privat sind die beiden übrigens kein Paar, obwohl es die Harmonie auf der Bühne vermuten lassen könnte.

Wie kommt es eigentlich dazu, dass zwei junge Menschen sich in das Wienerlied-Genre begeben? „Für uns ist es, was die Sprache betrifft, sehr natürlich dahergekommen. Es ist die Sprache in deren Umfeld wir aufgewachsen sind, obwohl wir selber üblicherweise Hochdeutsch sprechen. Ich bin in Niederösterreich aufgewachsen, Verena ist eine echte Wienerin“, erörtert Sebastian Radon. „Musikalisch sind wir auch sehr breit in unserer Kindheit inspiriert worden, darum hat unsere Musik auch viele Popelemente. Wir spielen sehr gerne mit der Harmonik und Melodik des Wienerlieds. Aber wir würden uns nicht als klassische Wienerlied-Band bezeichnen.“ Verena Doublier hat diesen Dialekt vorher eigentlich nicht gesprochen, aber für sie sei es eine sehr schöne Sprache zum Singen, in die sie aber erst hineinwachsen musste.

Beim Konzert im Igel war der heimische Musiker Marc Bruckner als Gast am Kontrabass mit dabei. „Wir haben Marc 2017 am Schrammelklangfestival in Litschau kennengelernt. Das tolle an ihm ist, dass er so viel kann und somit flexibel einsatzbar ist“, erzählt Verena Doublier.

