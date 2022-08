„Will kürzer treten": Köck tritt zur Landtagswahl nicht mehr an

Werbung

Die Gründe dafür seien weniger politischer, als vielmehr persönlicher Natur. „Ich möchte etwas leiser treten. Im ganzen Bezirk als einziger Bundesratsabgeordneter einer Regierungspartei zu sein, bedeutet schon viel Stress, zusätzlich zu meiner beruflichen Tätigkeit als Landwirt und zu meinen Aufgaben als Bürgermeister von Thaya und weiteren Funktionen im Bezirk Waidhofen. Ich bin nicht mehr der Jüngste, und habe in den vergangenen Monaten auch die gesundheitlichen Auswirken dieser Belastung gespürt“, begründet Köck seine Entscheidung, nicht mehr zur Wahl anzutreten.

„Für mich, für meine Zeit und meine Familie ist es besser, wenn ich nicht mehr kandidiere“, bringt es Köck auf den Punkt. Im November will die ÖVP ihre 15 Wahlkandidaten für die Landtagswahl bekannt geben, die durch Eduard Köcks Verzicht freiwerdende Stelle in der Liste wird nachbesetzt. Die Reihung und wer Spitzenkandidat werden wird, wird im November fixiert. Köcks Tätigkeit als Bürgermeister und in weiteren Funktionen im Bezirk (Obmann Zukunftsraum Thayaland, ÖVP-Bezirksparteiobmann) bleiben aufrecht.

Seit 2013 im Bundesrat

Eduard Köck trat insgesamt vier Mal zur Landtagswahl an, bei den vergangenen beiden Wahlen schaffte er den Einzug in den Bundesrat – ein Amt, dass er seit 2013 ausübte. „Ich habe stets versucht, das Beste für den Bezirk zu geben, und ich denke, dass ich schon einiges erreichen konnte, unter anderem was den Glasfaserausbau und den Radweg Thayarunde betrifft. Auch für den Waldfonds, der borkenkäfergeschädigten Forstwirten hilft, habe ich mich gemeinsam mit dem Kammerobmann stark gemacht, da gab es anfangs viel Gegenwind“, blickt Köck auf seine Tätigkeit im Bundesrat zurück.

Insbesondere beim Radweg Thayarunde habe er noch viele Ideen im Kopf – langweilig wird ihm also nicht werden. Was für ihn den Abschied aus dem Bundesrat leichter macht, ist die derzeitige politische Kultur, die von Destruktivität und Angriffen auf der persönlichen Ebene geprägt sei. Dies werde er nicht vermissen, merkt Köck an.

